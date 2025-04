À l’origine société d’expertise cyber spécialisée dans les audits et la formation, Sysdream se positionne désormais comme un fournisseur de services gérés de sécurité (MSSP) à part entière. Point de départ de cette évolution : la création il y a quatre ans de son centre opérationnel de sécurité (SOC) mutualisé. Une initiative qui rapidement trouvé un écho chez ses clients, essentiellement des entreprises de taille intermédiaire (250 à 5000 salariés) dans les secteurs de l’industrie, de la défense, de l’aéronautique, des transports… « Des entreprises qui, bien souvent, n’ont pas un niveau de maturité très élevé en cyber et ont assez peu de moyens internes consacrés à la cyber », souligne Vincent Poulbère, directeur général de cette filiale de Hub One employant 60 salariés.

La croissance s’est accélérée en 2024, conduisant Sysdream à enrichir son SOC managé en intégrant des technologies complémentaires pour améliorer la détection et la réponse aux incidents. Parmi les partenaires technologiques, on retrouve GLIMPS pour la détection de malwares, Pradeo pour la supervision des environnements mobiles, et Cisco Umbrella pour la protection réseau.