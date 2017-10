Interviewé par le quotidien financier belge l’Echo à l’occasion de l’ouverture prochaine à Bruxelles d’une antenne de l’école de développeurs informatiques 42, Xavier Niel a n’a pas caché son admiration pour OVH. Interrogé sur la lettre européenne qui pourrait rejoindre l’acronyme « GAFA », il a indiqué la lettre O. « Je soulignerais quand même l’ascension d’OVH, une boîte installée pas loin de la frontière entre la Belgique et la France, créée par un Polonais venu habiter en France. Il est en train d’attaquer Amazon, Apple et Google de face sur leurs produits de cloud. Tranquille. C’est un truc de malade, probablement l’une de nos plus belles startups. Le gars est parti tout seul de Roubaix et il y va. Alors oui, peut-être que la prochaine lettre dans ‘GAFA’ sera un ‘O’. ‘GAFAO’, c’est pas mal. »

Il est vrai qu’après avoir annoncé récemment le recrutement de 1.000 nouveaux ainsi que l’ouverture de 6 nouveaux bureaux, l’hébergeur nordiste continue à tisser sa toile. Il ouvre ainsi 5 nouveaux datacenters nous apprend Usine Digitale. Outre celui de Vint Hill, en Virginie – un des deux centres annoncés de longue date aux Etats-Unis –, il en ouvre un à Roubaix, son fief historique, un à Gravelines, un à Strasbourg et un à Beauharnois au Canada, ce qui porte à 27 le nombre de ses datacenters dans le monde, dont 7 à l’international. D’après nos confrères ce nouveau développement de l’infrastructure de la firme d’Octave Klaba devrait être annoncé à l’occasion de l’OVH Summit, qui se tiendra à Paris ce 17 octobre.