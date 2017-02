Présente en France depuis deux bonnes années via une équipe restreinte de trois à quatre personnes, la société de services canadienne Savoir-Faire Linux spécialisée en logiciel libre s’apprête à accélérer. Elle vient d’embaucher Cécile Delépine, ex-directrice du business logiciel à l’agence régionale de développement d’Ile-de-France, nommée au poste de directrice générale France déléguée avec pour mission de faire grossir la filiale française. L’objectif affiché est d’atteindre 10 à 15 collaborateurs d’ici à la fin de l’année.

La filiale française devrait se développer sur trois axes. Elle devrait continuer à cultiver son positionnement initial orienté infrastructures et administration de systèmes Linux. Mais elle devrait ajouter rapidement deux expertises importantes à son offre : les technologies Java et l’ingénierie en produits embarqués et mobiles. Savoir-Faire Linux France vient ainsi d’embaucher son premier chef de projet Java et devrait commencer à constituer son équipe d’ingénieurs en technologies embarquées dès le mois d’avril avec l’arrivée de la personne qui pilotera cette activité en France. Il s’agit de Maguy Fournier-Mobardo, actuellement en charge de cette activité au Canada et qui a décidé de venir s’installer en France.

Dans le contexte actuel de guerre des talents, Savoir-Faire Linux met en avant ses nombreux atouts pour mieux attirer les profils convoités. L’entreprise insiste notamment sur son engagement presque militant pour le libre et ses contributions soutenues au noyau Linux (notamment au Kernel Linux embarqué), à Drupal, à Odoo, au projet RING…), ses salaires attractifs, l’importance accordée à l’équilibre personnel de ses collaborateurs et à leur vie de famille, la formation continue qui est encouragée, l’aide à l’immigation vers le Canada pour les ingénieurs français…

Car Savoir-Faire Linux, qui se développe également rapidement au Canada, offre de nombreuses opportunités sur son sol et apprécie les ingénieurs français. La société, qui compte actuellement 140 salariés, a créé 30 postes l’année dernière et devrait en créer tout autant cette année. Elle cherche notamment des consultant(e)s/développeur(se)s mobile, des architectes GNU Linux/DevOps, des consultant(e)s et chefs de projet d’application de gestion Odoo, des consultant(e)s spécialistes en ingénierie logicielle/Linux, des développeur(se)s web Full-Stack, des consultant(e)s/développeur(se)s Java et des administrateur(trice)s système GNU/Linux pour ses sites de Montréal, Québec, Toronto, Paris et Lyon.