Gartner vient de publier une mise à jour de son quadrant magique des baies de stockage 100% flash.

On y apprend notamment que le marché des baies 100% flash a progressé de 72% en 2016 à 4,6 milliards de dollars. Les baies 100% flash représentent désormais plus de 50% des nouvelles baies vendues. À ce rythme, 50% des datacenters utiliseront des baies 100% flash d’ici à 2021, contre 10% actuellement.

Les prix continuent de chuter – au moins 40% au cours des derniers dix-huit mois.

Les baies 100% flash sont en train de modifier en profondeur la dynamique du marché du stockage. Pour plusieurs raisons. Leur capacité à partager des données entre de nombreuses applications et serveurs sans avoir à déplacer les données, ou de créer des îlots de stockage isolé, contribue notamment à améliorer l’agilité des centres de données.

Gartner note également que les baies 100% flash en garde encore sous le pied. Grâce à la spécification NVMe (Non-Volatile Memory express) qui optimise l’usage des capacités des bus et à la technologie 3DXPoint qui dope la vitesse de fonctionnement et la longévité des SSD, les baies 100% fash devraient voir leurs performances multipliées par dix au cours des douze prochains mois. Dans le même temps, leur densité et leur ratio coût-efficacité devrait doubler.

Du côté du classement, on note plusieurs évolutions par rapport à la précédente édition de ce quadrant magique (sortie en août 2016). Si Pure Storage conserve en tête du carré des leaders, Netapp double Dell EMC en vision. Ce dernier garde sa première place en exécution mais est relégué de la deuxième à la cinquième place en vision. Enfin HDS et Kaminario font leur entrée dans ce carré des leaders. À noter également, les sorties de Violin Memory, passé en cessation de paiement en avril, et de Huawei.

Nous reprenons ci-dessous quelques unes des analyses de Gartner à propos des principaux leaders du marché

Pure Storage

À mesure que les coûts du stockage flash vont continuer de diminuer, Pure Storage va bousculer les marchés traditionnels du stockage de fichiers et du stockage objet en offrant un stockage plus facile à acheter, à posséder et à mettre à niveau, et qui est plus rapide et plus simple à utiliser.

Pour autant, malgré la croissance de son business, Pure Storage n’est toujours pas rentable. Son partenariat avec Cisco, qui fait de Pure Storage le fournisseur de la brique stockage de ses systèmes convergés, et ses divers accords commerciaux – tels que le programme Rescue et storage-as-a-service de XtremIO, devraient néanmoins l’aider à accéder à des comptes plus orientés solution.

Ces partenariats et ces offres permettent également à Pure Storage de se positionner sur des projets qui lui étaient auparavant inaccessibles. La satisfaction de la clientèle en termes de qualité du produit, de convivialité et de support reste relativement élevée au sein du marché des baies 100% flash.

Points forts :

Pure Storage continue de développer ses programmes de facilitation d’achat et de possession avec son programme de support et d’upgrade Evergreen Storage Gold.

Les clients ne doivent pas tout mettre à la poubelle pour passer à la nouvelle baie FlashArray // M, car les contrôleurs peuvent être mis à niveau dynamiquement. La plateforme est prête pour NVMe et elle peut accueillir des SSD de capacités mixtes.

Pure Storage a montré qu’il pouvait développer de nouveaux produits tels que FlashBlade et a développé de nouveaux cas d’usage.

Points faibles :

Les garanties Pure Storage qui lui permettaient de se différencier est en train de s’éroder. Ses concurrents sont désormais en mesure d’offrir des garanties et un support proactif équivalents à l’exception des garanties d’upgrade.

La compression et la déduplication ne peuvent pas être désactivées sur la FlashArray // M.

Les applications qui s’exécutent sur FlashArray // M à l’aide de la fonction Pure Run sont limitées par la quantité de ressources disponibles du contrôleur réseau. Par conséquent, la série M avec la fonction Pure Run ne doit pas être utilisée comme système intégré pour les applications gourmandes en ressources processeur.

NetApp

À l’instar de nombreux autres fournisseurs traditionnels de baies de stockage disque traditionnel, NetApp a finalement accompli sa transition vers un portefeuille de baies 100% flash cohérent.

L’intégration de l’acquisition de SolidFire est achevée et la gamme de produits SolidFire (SF) continue de se développer. Plus de la moitié des nouvelles ventes de netApp sont des baies 100% flash.

Son offre All-Flash Fabric-Attached Storage (AFF) est maintenant l’une des baies les plus complètes du marché, avec un large support de protocoles, une compression et une déduplication sélectionnables et une capacité potentielle maximale de 88 Po en mode cluster.

Sa série SF – un système scale-out iSCSI, Fiber Channel – est fourni avec une garantie illimitée sur les SSD, affiche des fonctionnalités de qualité de service très étendues et des capacités théoriques de 3,4 Po.

Netapp livre également la série EF, une baie beaucoup plus petite et simple qui n’a pas de fonction de compression de données et qui n’a qu’une capacité maximale brute de 384 To.

À quelques exceptions près, les SF et EF sont fournis dans une formule tout compris, avec l’ensemble des licences et fonctionnalités logicielles. L’AFF est fourni avec un bundle de fonctionnalités disponible en deux versions au choix et bénéficie d’une mise à jour gratuite du contrôleur.

NetApp est également parvenu à sortir une nouvelle plate-forme de gestion de données appelée Data Fabric et des services qui répondent à presque toutes les exigences des clients. La société est en croissance et et s’est fait une place sur le marché des baies 100% flash.

Atouts :

NetApp a su regagner la confiance des clients avec Data Fabric, et peut offrir une offre de baies 100% flash solide solide avec des fonctionnalités et des garanties pour tous les besoins clients.

Les fonctionnalités de ses baies SolidFire et AFF sont également disponibles sous forme de stockage défini par logiciel, avec Element X et Ontap Select. Cela permet aux clients de créer leurs propres infrastructures 100% flash à large échelle.

NetApp est devenu plus flexible en termes de prix et de remises, et saura offrir des options d’achat vraiment avantageuses à ses grands clients existants s’ils passent des baies de disques de disques durs aux baies flash.

Faiblesses :

NetApp incite souvent les clients à s’équiper d’une AFF en mode cluster, même si nombreux sont ceux qui n’en ont pas besoin en raison des performances suffisantes des baies flash à double contrôleur.

La série EF est la plus appropriée comme système de stockage dans les systèmes et les environnements intégrés qui ne nécessitent que des protocoles de stockage en bloc sans fonctionnalités de compression de données.

SolidFire a une intégration limitée avec des fournisseurs tiers solutions de sauvegarde.

Dell EMC

Dell EMC propose une vaste gamme de baies 100% flash compatibles avec ses systèmes hybrides mais le constructeur semble vouloir mettre en avant ses familles VMax et Unity au détriment de son ex-gamme vitrine XtremeIO ou de ses baies hybrides traditionnelles. Contrepartie de cette profusion d’offres, elles ne sont pas compatibles entre elles. Mais Gartner reconnaît néanmoins qu’avec à son programme de souscription de capacité à la demande, le portefeuille produit de Dell est compétitif.

Points forts :

Dell EMC offre des remises très compétitives avec des conditions d’achat de plus en plus agressives associées à des coûts de garantie et de maintenance réduits.

Dell EMC peut garantir la compatibilité de l’existant avec les futiures évolutions des VMAX 100% flash à une large base installée de clients ayant souscrit à son offre de réplication Symmetrix Remote Data Facility (SRDF) ou d’autres fonctionnalités de management.

La société fournit des baies 100% flash de plus en plus sophistiquées et des outils de compression des données pour une gamme plus large de produits contribuant à faciliter la transition des baies HDD ou hybrides aux baies 100% flash.

Points faibles :

Les clients, existants comme nouveaux, sont souvent obligés d’acheter des produits supplémentaires, tels que ViPR, VPLEX et/ou RecoverPoint, pour assurer l’intégration entre les différentes fonctionnalités des produits distincts.

VMAX All Flash et Unity All Flash ont une compression de données, mais ne supportent pas encore la déduplication.