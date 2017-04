Si une grande partie de nos confrères d’outre-Atlantique et d’outre-Manche traitent la nouvelle du rachat de vCloud Air par OVH avec une parfaite neutralité, quelques titres de la presse anglo-saxonne ont mis en exergue ce qu’ils considèrent comme un échec de VMware. D’autres, ont accueilli la nouvelle avec ironie, voire dureté envers l’hébergeur français. Le plus virulent des titres spécialisés est probablement Channelweb qui titre « VMware fourgue vCloud Air ». Le site donne la parole à Clive Longborn, co-fondateur du cabinet d’analyse Quocirca, qui se gausse d’OVH. « Nous avons vu qu’au fil du temps VMware marquait de plus en plus d’intérêt pour OpenStack. Nous en avons déduit qu’ils allaient mettre vCloud Air au rancart mais ils ont trouvé quelqu’un d’assez idiot pour payer pour cela. Qu’il en soit ainsi. »

Selon The Register, VMware a d’autant moins de regrets à se débarrasser de vCloud Air que cette activité ne lui rapporte que quelques dizaines de millions de dollars par an. Le Britannique rappelle par ailleurs que VMware n’est pas le seul géant de l’IT à abandonner le cloud, Cisco et HPE ayant fait de même. Le site estime qu’OVH a hérité d’obligations intenables. En effet, VMware héberge son cloud dans des datacenters appartenant à des concurrents du Français tels qu’Equinix et Telsra. « Défaire ces arrangements sans interruption du service est une tâche peu enviable dans la mesure où l’interruption des flux ou carrément des pannes pourraient heurter les clients », écrivent nos confrères.

Le site US Virtualization & Cloud Review constate quant à lui l’échec de VMware. Il estime qu’après des années passées à tenter d’imposer son cloud hybride, le spécialiste de la virtualisation jette l’éponge. La société n’a jamais réussi à lutter à armes égales avec Microsoft et AWS, précise-t-il. Le coup d’arrêt de vCloud Air date de la dernière édition de VMworld lorsque VMware a annoncé VMware Cloud Fondation faisant d’AWS « le principal fournisseur d’infrastructure cloud » de la société, dixit Pat Gelsinger.

Fortune, qui s’attarde lui aussi sur l’accord liant VMware et AWS, estime que la présence dans le catalogue Dell-EMC de Virtustream, qui propose une offre concurrente, compliquait davantage la situation de vCloud Air.