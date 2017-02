En 2016, Gartner a comptabilisé 6,38 milliards d’objets connectés à travers le monde. Selon le cabinet d’analyse, ce chiffre devrait grimper de 31% cette année pour atteindre 8,38 millions d’objets, et bondir de 143% d’ici 2020 pour aboutir alors à 20,42 milliards de terminaux. Sur un plan régional, ce sont la Chine (y compris Taïwan et Hong Kong), l’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest qui tirent le marché et représenteront 67% de la base installée des objets connectés à la fin de cette année.

C’est le segment grand public qui sera le plus grand consommateur avec 5,24 milliards d’unités fin 2017 et 12,86 milliards d’exemplaires en 2020.

L’offre professionnelle, scindée entre solutions inter-industrie (1,50 milliard d’objets en 2017 et 4,38 milliards de terminaux en 2020) et solutions verticales (1,64 milliard d’objets en 2017 et 3,17 milliards de terminaux en 2020) connaîtra par ailleurs une croissance légèrement moins soutenue. « En dehors des systèmes automobiles, les applications les plus utilisées par les consommateurs seront les téléviseurs intelligents et les décodeurs numériques, tandis que les compteurs électriques intelligents et les caméras de sécurité commerciales seront les plus utilisés par les entreprises », indique dans un communiqué Peter Middleton, directeur de recherche au Gartner. Si l’on s’en tient aux solutions verticales, outre les compteurs intelligents, ce seront les outils spécifiques tels que les terminaux de terrain pour le secteur de la fabrication, les capteurs de process pour les centrales électriques et les systèmes de localisation en temps réel pour le secteur de la santé qui tireront le marché croit savoir Gartner. Du côté des solutions inter-industrie, les éclairages LED, les équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que les systèmes de sécurité physique destinés aux bâtiments intelligents seront les principaux éléments du moteur de la croissance.

Table 1: IoT Units Installed Base by Category (Millions of Units)

Category 2016 2017 2018 2020 Consumer 3,963.0 5,244.3 7,036.3 12,863.0 Business: Cross-Industry 1,102.1 1,501.0 2,132.6 4,381.4 Business: Vertical-Specific 1,316.6 1,635.4 2,027.7 3,171.0 Grand Total 6,381.8 8,380.6 11,196.6 20,415.4

Source: Gartner (January 2017)

Toutes catégories confondues, le marché des objets et des services associés, qui représentait en 2016 1,37 billion de dollars, générera 1,69 billions de dollars cette année et 2,93 billions de dollars en 2020.

C’est l’offre professionnelle qui enregistrera le plus de revenus cette année. Elle pèsera en effet un peu moins de 964 milliards de dollars, dont près de 684 milliards de dollars pour les solutions verticales, soit 57% des dépenses totales. Une domination qui devrait toutefois se réduire d’ici 2020 et s’inverser à cette date-là. Les services (professionnels, grand public et de connectivité) pèseront à eux seuls 273 milliards de dollars en 2017.

« Les services IOT sont l’élément central de la croissance des objets connectés », indique Denise Rueb, directrice de recherche au cabinet. « Les services sont dominés par la catégorie des technologies IoT professionnelles dans laquelle les fournisseurs aident les entreprises à concevoir, implémenter et exploiter des systèmes IoT. Toutefois, les services de connectivité et les services aux consommateurs croîtront à un rythme plus rapide. Les services IoT aux consommateurs sont plus récents et leur croissance part d’un niveau plus bas. De la même façon, les services de connectivité connaissent une croissance robuste lorsque les coûts diminuent et que de nouvelles applications émergent. »

Table 2: IoT Endpoint Spending by Category (Billions of Dollars)

Category 2016 2017 2018 2020 Consumer 532,515 725,696 985,348 1,494,466 Business: Cross-Industry 212,069 280,059 372,989 567,659 Business: Vertical-Specific 634,921 683,817 736,543 863,662 Grand Total 1,379,505 1,689,572 2,094,881 2,925,787

Source: Gartner (January 2017)