Jusqu’à présent directrice commerciale exécutives Grands Comptes pour la zone EMEA de Lenovo, Elisabeth Moreno (46 ans), vient d’être promue à la tête de la filiale française. Elle remplace Stéphane David qui a quitté la société à la fin de l’année dernière pour « poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles ».

Diplômée de l’Essec, détentrice d’un Exécutive MBA de l’université de Mannheim (2006) et d’une maîtrise en droit des affaires de l’université Paris XII, Elisabeth Moreno débute sa carrière en tant que juriste dans un grand cabinet d’avocats parisien avant de créer sa propre entreprise de réhabilitation et d’aménagement. Elle rejoint France Telecom en 1997 comme responsable du département ventes et administration des ventes PME-PMI. En 2000, elle rallie Dell comme directrice Grands Comptes en France avant de créer au Maroc un département axé sur les grands comptes internationaux français. Revenue en France, elle est promue directrice commerciale EMEA pour les grands comptes stratégiques. En 2012 elle rejoint Lenovo pour prendre en charge la direction des ventes auprès des multinationales pour l’Europe du Sud (France, Espagne, Italie, Portugal et Israël) puis, comme on l’a vu, la direction commerciale exécutive Grands Comptes pour la zone EMEA .