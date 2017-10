Annoncé il y a deux semaines par Larry Ellison lors de la présentation des résultats trimestriels de l’éditeur, le pré-lancement d’Oracle 18 c, la version automatisée de la base de données, s’est déroulé le week-end dernier lors de la conférence Oracle OpenWorld 2017 de San Francisco à laquelle assistaient nos confrères de CRN.

Donnant libre cours à son immodestie et à sa rosserie coutumières – dirigées cette fois contre Amazon -, le président et responsable technologique en chef a expliqué que cette base de données, réservée aux clients « qui souhaitent payer moins cher que pour AWS », était « la seule base de données auto-administrée dans le monde entier ». « Sans intervention humaine, il n’y a pas d’erreur humaine. Et il n’y a pas d’opportunité pour un comportement malveillant », a-t-il ajouté. Selon lui, Oracle 18c est véritablement élastique, ce que n’est pas de l’Elastic Compute Cloud d’AWS. Le système ajoute des ressources lorsque c’est nécessaire et les restitue lorsqu’elles ne sont pas utilisées alors que le produit d’Amazon nécessite un provisionnement humain et les utilisateurs payent des ressources dédiées qu’elles soient utilisées ou non a encore précisé le CTO.

La nouvelle offre introduit un nouveau palier de sécurité pour protéger les données. Le système avertit ainsi les administrateurs en cas d’attaque ou lorsque quelqu’un « furète aux alentours du système informatique ». Il prend aussi certaines décisions telles que la mise en place d’un correctif du logiciel même en cours d’utilisation. « La meilleure place pour stocker vos données est une base de données Oracle, particulièrement une base autonome », a ajouté Larry Ellison. Tout ceci est permis par l’intelligence artificielle et le machine learning « le premier domaine de l’intelligence artificielle qui fonctionne vraiment ».

Abordant les accords de niveaux de service, Oracle promet 99,995% de disponibilité. Le système ne sera pas hors service plus de 30 minutes par an, maintenance programmée comprise affirme le dirigeant. « Tout cela constitue des exceptions dans les garanties de disponibilité d’Amazon. Nous n’avons pas d’exceptions dans nos garanties de disponibilité. » Larry Ellison garantit également sur facture aux clients la moitié du prix d’une base de données AWS. Il a en effet expliqué que si le prix de base était le même que celui de son concurrent, le fonctionnement d’Oracle 18c était si rapide que le coût actuel de la base ne représentait « qu’une fraction du coût de Redshift chez Amazon, ou une fraction de ce que coûtent les autres bases de données dans les autres clouds ». Selon lui le provisionnement dynamique des ressources permet également de réaliser des économies.

La version Data Warehouse d’Oracle 18c sera disponible en décembre. La version OLTP sera quant à elle mise à disposition en juin 2018. Les autres versions (Express, NoSQL) suivront au cours du second semestre 2018.

Oracle 18c sera disponible pour les déploiements sur site, dans le cloud public d’Oracle ou dans le cloud du client.