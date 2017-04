Stuttgart / Paris, le 11 octobre 2016 – Les solutions VoIP et de communications unifiées du spécialiste allemand de communication professionnelle d’entreprise innovaphone AG seront dorénavant commercialisées par le Groupe Exer, distributeur à valeur ajoutée spécialisé en solutions B2B de sécurité informatique et de mobilité. Avec son vaste réseau de partenaires revendeurs, le Groupe Exer va contribuer à faire gagner au spécialiste allemand de la VoIP innovaphone de nombreuses parts de marché en France. En outre, grâce au scénario de migration progressive proposé par innovaphone, toujours plus d’entreprises françaises pourront se préparer en toute quiétude à l’arrêt du RTC et du RNIS et à la mutation vers le Tout IP.

La société innovaphone AG continue de développer sa présence sur le marché français et vient de signer un accord de partenariat avec le Groupe Exer. Distributeur à valeur ajoutée, le Groupe Exer complète son portefeuille de produits TIC avec la solution pure IP d’innovaphone. « Il est intéressant pour Exer d’ajouter à son portfolio un constructeur européen fiable, dans une période où les consolidations s’accélèrent et les clients souhaitent davantage de proximité. » déclare Michel Grunspan, Président du Groupe Exer, « innovaphone dispose d’une gamme de produits évolutive et parfaitement adaptée au marché français, tant au niveau des prix que de la performance. »

Fondée en Allemagne en 1997, la société innovaphone AG développe et produit depuis presque 20 ans, un système téléphonique pur IP, performant et sûr, qui embarque une solution de communications unifiées complète. Le système innovaphone PBX est développé et produit à 100% par innovaphone. Il est destiné à toutes les tailles d’entreprises et répond à toutes les exigences de la communication professionnelle.

« Nous sommes ravis de coopérer avec un partenaire de cette qualité. Avec les solutions VoIP innovaphone, le Groupe Exer enrichit son portefeuille de solutions de communications unifiées et se prépare à réagir en France à la progression du Tout IP, qui se poursuit actuellement partout en Europe. En effet, innovaphone propose un scénario de migration progressive pour équiper les entreprises et les préparer à l’arrêt du RTC prévu en France à partir de 2021. Le concept de produit innovaphone facilite la transition de l’ancienne vers la nouvelle technologie – du RTC et du RNIS vers le Tout IP. Les entreprises restent productives puisque le rythme de la migration peut être adapté individuellement et sur mesure à leur budget et à leurs besoins, ce qui a l’avantage d’être à la fois économique et évolutif. » affirme Dagmar Geer, PDG innovaphone.