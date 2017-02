L’éditeur de solutions applicatives en gouvernance d’entreprise Equity publie ses résultats pour 2016. La croissance du chiffre d’affaires est de 18%, à 7,7 millions d’euros. La part de récurrent (SaaS et maintenance) est supérieure à 65% et 44% du chiffre d’affaires est réalisé à l’international. « Nos différentes offres ont également performé », indique dans un communiqué le PDG de l’éditeur, Yves Garagnon. « Nos solutions de gouvernance Visual Scope et LeadingBoards ont poursuivi la pénétration de leurs marchés respectifs. MFT et Dilitrust, sur le transfert et le partage de données sécurisées, ont également bénéficié d’un intérêt soutenu, dans des entreprises de toutes tailles et dans tous les secteurs d’activité. Tous ces produits sont désormais disponibles en mode SaaS. La facturation à la souscription est aujourd’hui, pour nos clients et prospects, le mode privilégié. »