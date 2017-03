L’intégrateur parisien se dote d’un service de supervision de parc en complément de son offre de support et de maintenance lancée il y a un an. Ce service s’appuie sur la solution SaaS de RG System. Celle-ci se caractérise par sa rapidité de déploiement, sa simplicité d’utilisation et sa tarification adaptée aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire.

Elle inclut les fonctions de prise en main à distance de LogMeIn, avec lequel RG System a passé un accord OEM dès 2010, la technologie de sauvegarde de données Avamar de Dell EMC, intégrée en 2016, et la solution antivirus de BitDefender. Elle est mise à disposition avec une application IOS-Android qui permet aux clients d’interagir avec leur infrastructure à distance. ArcITek a obtenu de RG System d’utiliser sa solution en marque blanche. Des développements spécifiques visant à améliorer l’ergonomie globale de l’offre et à étendre ses fonctionnalités à la supervision de bases de données SAP sont à l’étude.

Après une période de test concluante sur quatre de ses clients, ArcITek a prévu de démarrer la commercialisation de son service dans les prochains jours. L’intégrateur a opté pour une offre sans engagement, facturée mensuellement en fonction de la consommation, et assortie d’une période d’essai gratuit de 30 jours. ArcITek ne doute pas du succès de cette offre : trois des beta-testeurs ont d’ores et déjà donné leur accord pour transformer leur essai en souscription et il sait qu’une partie de sa base installée est en demande d’une telle solution.

C’est Sylvain Fillère, qu’ArcITek avait embauché il y un an pour bâtir son activité support et maintenance, qui en est à l’origine. L’offre de services qu’il a lancée au printemps 2016 s’avère d’ores et déjà un succès, avec une cinquantaine de clients captés sur la partie maintenance, une trentaine sur la partie support, 600 incidents gérés avec 99% de taux de satisfaction et 1,2 M€ de revenus services générés cette année. L’équipe technique compte désormais six personnes (sur un effectif total de dix-huit) et devrait encore s’étoffer de trois personnes cette année, selon Taniel Doniguian, directeur général de la société.