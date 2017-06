Apple va renégocier les redevances payées aux maisons de disques américaines pour les contenus distribués sur Apple Music et iTunes Store croit savoir Bloomberg.

Actuellement la firme à la pomme leur reverse 58% du chiffre d’affaires ainsi dégagé, un pourcentage plus élevé que celui versé par les autres services de streaming comme Spotify. Récemment ce dernier a négocié une réduction de ces redevances, lesquelles sont passées de 55% à 52%. La firme de Cupertino souhaite en faire autant.

Il est vrai que les services de Spotify et d’Apple ont donné un sérieux coup de fouet à la diffusion musicale et représentent aujourd’hui 24% des ventes des maisons de disques US.