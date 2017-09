Le marché mondial du cloud IaaS a grimpé de 31% pour atteindre 22,1 milliards de dollars en 2016, soit une progression de 16,8% par rapport à 2015 indique Gartner. « Le marché des services cloud croit aujourd’hui plus rapidement que tout autre marché de l’IT, une bonne partie de cette croissance se faisant aux dépens des offres traditionnelles non cloud », explique dans un communiqué Sid Nag, directeur de recherche au cabinet « La demande pour du cloud IaaS poursuit sa croissance agressive et tire par ailleurs la croissance des marchés connexes du cloud. Bien que le PaaS et le SaaS enregistrent eux-aussi une forte expansion, l’IaaS devrait connaître la progression la plus rapide au cours des cinq prochaines années », estime l’analyste.

Malgré la plus forte croissance de Microsoft (+61,1%), Amazon reste de très loin le numéro un avec 44,2% de part de marché et 9,78 milliards de dollars de revenus (+45,9% en un an), contre une part de marché de 7,1% et 1,58 milliard de dollars de chiffre d’affaires pour la firme de Redmond. En troisième position, Alibaba fait un bond de 126,5% et enregistre 675 millions de dollars de revenus, soit une part de marché de 3%. Le Chinois poursuit allègrement son expansion internationale et a ouvert en 2016 de nouveaux datacenters en Europe, en Australie, ainsi qu’au Moyen-Orient et au Japon.

En quatrième position, Google double son chiffre d’affaires qui atteint tout juste 500 millions de dollars, mais n’occupe ainsi que 2,3% du marché. La croissance la plus modeste du Top 5 est enregistrée par Rackspace (+5%) qui doit se contenter de 484 millions de dollars de revenus, soit une part de marché de 2,2%. On notera que l’ensemble des autres acteurs du secteur représentent 41,2% du marché.

IaaS Public Cloud Services Market Share, 2015-2016 (Millions of U.S. Dollars)

Company 2016 Revenue 2016 Market Share (%) 2015 Revenue 2015 Market Share (%) 2016-2015 Growth (%) Amazon 9,775 44.2 6,698 39.8 45.9 Microsoft 1,579 7.1 980 5.8 61.1 Alibaba 675 3.0 298 1.8 126.5 Google 500 2.3 250 1.5 100.0 Rackspace 484 2.2 461 2.7 5.0 Others 9,147 41.2 8,074 48.4 13.2 Total 22,160 100.0 16,861 100.0 31.4

Note: 2015-2016 revenue for Alibaba has been adjusted from estimates previously published in « Market Share: IT Services, 2016 »

Source: Gartner (September 2017)