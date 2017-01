Le spécialiste de la diffusion des contenus en ligne Akamai a acquis Cyberfend, un pionnier des solutions de détection des bots et de l’automatisation pour les environnements Web et mobiles, dans le cadre d’une transaction au comptant dont les modalités financières n’ont pas été dévoilées. Grâce aux capacités de détection en temps réel basées sur l’apprentissage machine de Cyberfend (qui sont déjà utilisées par certains des plus grands sites web mondiaux), l’éditeur projette d’étendre les capacités de sa solution Bot Manager, en proposant aux entreprises en ligne une technologie permettant de distinguer les utilisateurs réels des pirates et à empêcher les vols de données.

« Avec l’introduction de Bot Manager cette année, Akamai a permis de modifier la façon dont les entreprises en ligne gèrent les bots et autres agents automatisés visitant leurs sites », explique Stuart Scholly, senior vice president & general manager, Web Security chez Akamai. « L’ajout de la technologie de Cyberfend vise à offrir à nos clients une méthode plus efficace pour détecter et arrêter les vols d’identifiants sur leurs sites, ce qui profite à la fois aux entreprises en ligne et à leurs utilisateurs. »

Basée à Santa Clara en Californie, Cyberfend est une entreprise privée. Akamai indique que son acquisition n’a aucune répercussion sur ses propres activités financières.