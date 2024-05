Europol, la National Crime Agency britannique et le FBI ont identifié la personne à la tête du groupe de rançongiciel LockBit qui a extorqué plus d’un milliard d’euros à ses victimes. Il s’agit d’un ressortissant russe nommé Dmitry Yuryevich Khoroshev (cf. photos). Selon différents chefs d’accusation, il a participé à la conception du ransomware et plus particulièrement à son modèle en tant que service (RaaS), recruté des affidés pour le déployer, maintenu l’infrastructure du rançongiciel, lancé un site de fuite et reçu plus de 100 millions de dollars de la part des victimes.

La tête de Dmitry Yuryevich Khoroshev est mise à prix. Une somme de 10 millions de dollars est promise à quiconque fournirait un renseignement permettant de l’arrêter. Il est passible de prison à perpétuité.

Europol indique que plus de 3.500 victimes de LockBit dans 33 pays ont été identifiées et souligne que les victimes peuvent utiliser un outil de récupération de données gratuit, disponible sur le site NoMoreRansom.

Plus de 100 hôpitaux et organisations de soins de santé dans le monde ont été ciblées par le rançongiciel.

En France, LockBit a fait plus de 200 victimes, selon la Gendarmerie nationale, dont l’hôpital de Cannes en mai dernier.

Le groupe a commencé à être démantelé depuis février dernier, dans le cadre de l’opération internationale Cronos.