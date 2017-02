A en croire Gartner, le marché de la BI et de l’analytique va engranger 18,3 milliards de dollars cette année, soit une progression de 7,3% par rapport à 2016, et 22,8 milliards de dollars en 2020.

Selon le cabinet, qui s’appuiera sur cette étude pour son D&A Summit qui se déroulera à Londres du 20 au 22 mars, la croissance sera tirée par la BI et l’analytique nouvelle génération (modern BI and analytics) tandis que les ventes de solution de BI traditionnelles déclineront. Les plateformes de modern BI & analytics ont émergé ces dernières années pour répondre aux demandes en matière d’accessibilité, d’agilité et d’analyse plus en profondeur formulées par les utilisateurs finaux, provoquant ainsi le passage d’un marché dominé par la DSI à un marché d’informatique agile et libre-service piloté par l’entreprise.

La croissance « pharaonique » de ce nouveau marché devrait toutefois décroitre au fil du temps estime Gartner, passant de 63,6% en 2015 à environ 19% en 2020. Une évolution qui reflète l’accès à une certaine maturité. La croissance du chiffre d’affaires devrait quant à elle être atténuée par une certaine pression sur les prix. « Les processus d’achats continuent à être fortement influencés par les dirigeants d’entreprises et les utilisateurs qui souhaitent plus d’agilité et la possibilité de déploiements à l’échelle d’un individu ou d’un département pour justifier leur intérêt », explique dans un communiqué, Rita Sallam, analyste chez Gartner.

Selon le cabinet sept critères influenceront l’évolution du marché, l’existence d’offres à l’échelle des utilisateurs, le développement du machine learning et de l’automatisation, la qualité des données à traiter, l’intégration des données traitées dans les outils actuels des utilisateurs, le traitement en temps réel des données issues d’appareils connectés, de senseurs et d’individus, les déploiements dans le cloud ainsi que le développement de places de marché permettant l’échange d’applications, de données, de modules de visualisation et d’algorithmes.