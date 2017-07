L’éditeur Sinequa annonce l’intégration de fonctions d’intelligence artificielle avancées à sa plateforme Cognitive Search & Analytics. Ces fonctionnalités s’appuient sur les outils Google Vision et Google Translate, ainsi que sur la solution IBM Watson Alchemy pour la reconnaissance d’images et la reconnaissance vocale. Ces nouveaux outils renforcent les fonctionnalités déjà disponibles grâce aux intégrations existantes pour Microsoft Azure Media Services (traitement d’image et de vidéo).

Les fonctionnalités d’intelligence artificielle permettent de bénéficier de la quantité de textes et d’images disponibles sur le web, nettement supérieure à celle dont dispose une entreprise en interne. Les clients de Sinequa pourront ainsi traduire des textes dans un grand nombre de langues, analyser et marquer des images, et retranscrire des conversations vidéo, tout en enrichissant le Logical Data Warehouse (LDW) de Sinequa avec les résultats obtenus.

« Par sa nature ouverte, notre plateforme permet d’intégrer rapidement et aisément les technologies tierces les plus performantes, qu’il s’agisse de reconnaissance vocale, de reconnaissance d’images ou de traitement vidéo, dans le but d’offrir à nos clients une solution complète. Le traitement de contenus multimédias riches améliore les connaissances accumulées dans notre plateforme en reconnaissant les sujets et concepts présents sous forme de textes et d’images, tout en les interconnectant », explique dans un communiqué Laurent Fanichet, vice-président marketing de Sinequa. « Plus important encore, nous laissons aux clients le choix de décider s’ils souhaitent extraire la valeur à partir de gigantesques volumes de données structurées et non structurées, soit dans des environnements « on-premise » ou dans le cloud – ou des environnements hybrides – ce qui est tout à fait unique. »