Microsoft vient de recruter Xavier Perret en tant que directeur de l’activité Azure. A ce titre, il est chargé de déployer les offres Azure en France. Dans le cadre d’un regroupement d’activités, cela recouvre désormais les offres d’infrastructure et de base de données Cloud Azure, les technologies d’intelligence artificielle et de services cognitifs, les solutions open-source, les plateformes d’Internet des Objets (IoT), ainsi que le développement de la réalité mixte avec en particulier HoloLens 2.

Diplômé du Corps des Mines, de l’Ecole Polytechnique et titulaire d’un Executive MBA obtenu à l’Essec-Mannheim, Xavier Perret, 46 ans, a passé une grande partie de sa carrière chez Orange, où il a débuté en 1997 en tant que directeur technique des services et réseaux satellitaires avant d’occuper chez l’opérateur des postes de direction dans les domaines du marketing et de la vente directe et indirecte, puis de prendre en charge le secteur du digital et des données pour le marché professionnel. En 2017, Xavier Perret a rejoint OVH où il était jusqu’à présent Executive Vice President de la Business Unit Commerce.

« Rejoindre Microsoft France en tant que directeur de l’entité Azure représente une grande fierté pour moi. J’ai à cœur d’accompagner l’écosystème français dans son acculturation aux technologies ducCloud, de l’IA, de l’IoT et de la réalité mixte afin de libérer tout le potentiel des entreprises et des individu », affirme dans un communiqué Xavier Perret.