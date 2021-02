Comment s’assurer que les applications répondent en continu aux besoins des utilisateurs finaux ? En mettant ces derniers au centre du processus de développement des nouvelles fonctions. C’est le credo de la startup française Weloop.

Créée il y a cinq ans, la société n’a pris son envol qu’il y a deux ans, après un pivot inspiré par son passage au sein de l’accélérateur californien The Refiners et une levée de fonds de 1,2 M€. Aujourd’hui, Weloop compte 10 salariés et une trentaine de clients, dont une dizaine issus du CAC 40 – parmi lesquels Veolia, Thales et Engie.

La société ne divulgue pas son chiffre d’affaires mais son cofondateur Victor Arfi assure signer déjà des contrats significatifs pouvant atteindre 500.000 € sur plusieurs années. Il explique également que l’entreprise a démarré des relations avec plusieurs cabinets de conseil et ESN qui préconisent sa solution.

Son succès, Weloop l’a bâti sur le constat qu’environ la moitié des développements spécifiques des entreprises ne répondent pas – ou mal – aux besoins des utilisateurs. La solution Weloop permet de s’assurer que les demandes d’évolutions fonctionnelles des utilisateurs sont pertinentes et bien comprises par les équipes de développement.

Les utilisateurs ont ainsi la possibilité de remonter leurs demandes d’évolution via des post-it (widget intégré) éditables directement depuis les applications concernées. Ces post-it sont soumis aux utilisateurs de profil similaire pour qu’ils jugent de leur pertinence. Ce n’est qu’à l’issue de ce processus collaboratif que les demandes d’évolutions parviennent aux équipes informatiques enrichies des avis reçus.

Ce processus que Victor Arfi qualifie « d’intelligence collective » tend à produire une « description détaillée des fonctionnalités attendues par les utilisateurs » et à « remettre [ces derniers] au centre des décisions des équipes IT », selon lui. À ce titre, il qualifie volontiers la technologie Weloop « d’outil d’engagement utilisateur ».

Du reste, c’est sur ce terrain de l’expérience utilisateur que l’éditeur porte l’essentiel de ses efforts en rendant son widget plus léger et plus rapide avec le temps et en l’enrichissant régulièrement de nouvelles fonctionnalités (vidéo de présentation personnalisable, suggestion intelligente de feedbacks, ajout de tags, nouvelles notifications…).

Récemment, Weloop a également amélioré son back office (connexion bidirectionnelle avec les outils de ticketing, compatibilité mobile, sondage, SSO…) .

Capable de supporter plusieurs milliers d’utilisateurs simultanément, Weloop peut se greffer sur Salesforce, SAP, Sharepoint, IBM Maximo, ServiceNow et sur toutes les applications Web développées en interne.

Sur la base de ses indicateurs de performances actuels, l’éditeur espère d’ici à la fin de l’année doubler son effectif et finaliser une levée de fonds de série A (5 M€) pour démarrer sa conquête à l’international. Première destination prévue sur sa liste : les USA.