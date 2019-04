Le spécialiste français de la gouvernance des comptes à privilèges consolide son offensive à l’international en structurant sa stratégie channel. Il vient de promouvoir pour cela Xavier Lefaucheux au poste de vice-président des ventes globales channel. À la tête d’une équipe de dix personnes dédiées à la coordination, l’exécution et l’animation du programme partenaires, il a pour mission d’étendre le réseau mondial de partenaires. Pour cela, l’éditeur vient d’étoffer son programme partenaires en s’engageant à apporter plus de support à ses différentes catégories de partenaires (grossistes, revendeurs et fournisseurs de services de sécurité managés) en fonction de leur niveau d’engagement contractuel (Elite, Premier, Initial). L’objectif de l’éditeur est d’aider ses partenaires à être plus performants, plus rentables et mieux informés, et de couvrir 80% du marché mondial de la cybersécurité d’ici 2021, explique-t-il dans un communiqué.

Parmi les mesures mises en place pour soutenir les partenaires : une librairie documentaire (vidéos, ebook, cas clients…) pour leur permettre mieux connaître la gamme et une plateforme de formation et de certification pour renforcer leurs compétences. Les partenaires les plus engagés bénéficieront d’activités marketing conjointes. Une plateforme de PRM (partner relation management ou gestion de la relation partenaires) qui centralise les outils de suivi et de pilotage du programme va être déployée sur l’ensemble du réseau de partenaires. Elle s’enrichira dans les mois à venir avec des fonctionnalités visant à simplifier le transfert de compétences (commerciales, marketings et techniques). Wallix prévoit également d’étendre son centre de support. Baptisé Customer Success, celui-ci s’appuie sur une équipe d’une vingtaine de personnes réparties en Europe et en Amérique du Nord, et capable de répondre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.