Sorti du chapitre 11 de la loi sur les faillites l’année dernière, le fabricant de baies 100% flash Violin Systems – anciennement Violin Memory – est désormais contrôlé par un fonds de la galaxie Soros. C’est ce qui lui donne sans doute les moyens d’acheter X-IO Storage, la division stockage de X-IO Technologies. L’arrivée en mars dernier de Mark Lewis, un ancien CTO d’EMC, à la tête de Violon a sans doute également pesé dans la balance. X-IO Technologies propose ses baies 100% flash et hybrides aux PME et compterait à ce jour environ 8.000 clients. L’autre branche de X-IO est Axellio qui n’entre pas dans le cadre de la transaction. Celle-ci continuera à être gérée séparément, en se concentrant sur les appareils de périphérie IoT et l’infrastructure hyperconvergée. A cette occasion X-IO prend le nom d’Astellio. L’actuel CEO de X-IO, Bill Miller, rejoindra le conseil d’administration de Violin après la finalisation de l’acquisition, prévue dans les 30 jours. Les conditions financières ne sont pas dévoilées.

Violin Systems ajoutera des baies X-IO ISE à sa gamme de produits de stockage flash, ce qui lui permet de répondre aux besoins d’une plus grande variété de clients. La société entend intégrer sa propre technologie aux produits acquis.

« Cette acquisition créera une opportunité substantielle pour Violin Systems sur les marchés intermédiaires très sensibles au prix sur lesquels X-IO a excellé. Elle offrira à terme l’occasion d’assimiler les points forts des solutions X-IO ce qui nous permettra de guider les clients vers des systèmes de stockage idéaux correspondant à l’évolution de leurs besoins », explique dans un communiqué Mark Lewis. « Notre réseau mondial de partenaires accueillera également les baies ISE (de Violin) en tant qu’alternative économique pour les charges de travail courantes telles que la VDI et l’accélération des bases de données. »