Leader sur le marché de l’intégration et des services audiovisuels, Videlio poursuit sa mission : « simplifier le quotidien et enrichir les expériences grâce à nos services audio et vidéo professionnelles durables ». Au cœur de ses locaux à Gennevilliers, La Station 141 dispose de quatre plateaux à la pointe de la technologie, qui placent la créativité au service de tournages plus responsables.

Avec La Station 141, Videlio propose une solution simple et clé en main à ses clients pour créer et diffuser leurs événements digitaux. Videlio accueille ses clients sur ses plateaux TV pour leur enregistrement, création de contenus, événements phygitaux, émissions, publicités, clips…

Le choix d’équipement responsables

Cela faisait partie des engagements de Videlio, au lancement du projet de construction de La Station 141, de placer la question de l’impact environnemental au cœur des premières réflexions.

Pascal NICOLAS, directeur Videlio Media : « Le choix de partir sur une architecture SMPTE 2110 nous a permis d’optimiser considérablement le nombre et le volume d’équipements permettant ainsi une réduction conséquente de notre consommation énergétique par rapport à une installation traditionnelle ». L’architecture SMPTE 2110 repose sur la technologie IP (traitement par signal informatique séparé), architecture moins énergivore.

Par ailleurs, le choix du matériel a été prépondérant dans le développement de la plate-forme de production.

Etienne SOULEZ, directeur du développement de La Station 141 : « Les écrans et sols LED offrent une consommation maitrisée et la chaleur qui s’en dégage est moindre, ce qui permet de diminuer nettement le besoin en climatisation ».

La Remote production : pour des événements responsables

De plus, la notion de responsabilité se trouve au cœur même des solutions proposées par La Station 141. En effet, les équipes de Videlio accompagnent leurs clients dans l’organisation de leurs événements hybrides grâce à la Remote Production. La Remote Production permet de réaliser depuis Gennevilliers, dans des locaux sécurisées, la retransmission d’un événement se déroulant à l’autre bout du monde, le commenter et le streamer en direct et en simultanée sur plusieurs canaux.

Caroline DUBOC, Head of Business Videlio : « Le déplacement de toute une équipe de production sur un lieu de tournage n’est plus nécessaire. Au-delà de la réduction de coût qui en résulte, le client et Videlio s’engagent ensemble pour offrir des événements responsables ».