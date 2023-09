Afin de poursuivre sa dynamique de croissance, le groupe Videlio évolue en développant sa stratégie autour de trois axes : son ancrage dans les grands bassins économiques français, le renforcement de ses expertises et la création de verticales clients en Ile-de-France. Sur ce dernier point, l’évolution du Groupe autour de verticales client doit permettre à Videlio de devenir le premier référent sur des marchés spécifiques avec des solutions répondant précisément à leurs attentes.

Videlio, l’excellence au service des clients

Depuis toujours, Videlio place la satisfaction de ses clients au cœur de sa stratégie. Dans un objectif d’affirmer sa place de leader dans l’intégration et les services audiovisuels en France, Videlio se structure pour parfaire son accompagnement sur des marchés à haut potentiel de développement avec une véritable exigence d’expertise.

En ce sens, Videlio annonce la nomination de directeurs de centres de profit et de développement en Île-de-France, chacun responsable de verticales client définies :

-Léo Guilbert, directeur du centre de profit et de développement (DCPD) pour les verticales : Luxe / Retail / Service & Consulting / Immobilier d’entreprise

-Frank Michel, DCPD pour les verticales : Public / Culture / Education / Industrie

-Nicolas Onfray, DCPD pour les verticales : Énergie / Transport

-Hubert du Vignaux, DCPD pour les verticales : Banque / Assurance / DéfenseChez Videlio, l’excellence et la collaboration de nos talents représente la première force du Groupe. Ainsi, chaque directeur s’appuie sur une équipe dédiée regroupant des experts sur leurs métiers : responsable d’affaires, chefs de chantiers, chefs de projet, techniciens, programmeurs, assistants commerciaux…

Des offres toujours plus personnalisées :

Les Centres de Profit et de Développement en Île-de-France ont vocation à maîtriser leur segment de marché, d’en connaître les moindres spécificités, besoins, obligations pour acquérir une expertise sectorielle approfondie et ainsi proposer des offres pertinentes, innovantes et sur-mesure. Videlio place le client au cœur de son accompagnement afin d’établir une véritable relation de partenariat. Ainsi, notre rôle de conseil réside dans notre volonté de les accompagner au quotidien pour placer nos solutions et services audiovisuelles au service de leur performance sur leur marché.