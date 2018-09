Veeam s’est excusé auprès de ses partenaires d’avoir laissé en libre accès des millions de données. La semaine dernière le chercheur en cybersécurité Bob Diachenko a découvert que 445 millions de données (noms, adresses email et IP) avaient été exposées à la suite de la mauvaise configuration d’un serveur.

Dans un message transmis à ses partenaires, qu’a pu consulter CRN qui rapporte l’information, le spécialiste de la sauvegarde a expliqué que l’une de ses bases de données marketing « a pu être accessible à des tierces parties pendant une durée limitée à cause d’une erreur humaine ». « Aussitôt que nous avons constaté l’incident, nous avons réagi rapidement pour nous assurer que la base de données était correctement sécurisée afin d’éviter une nouvelle exposition. Nous examinons activement la question pour nous assurer que cela ne se reproduira plus. En tant qu’entreprise, nous valorisons l’honnêteté et la franchise. C’est pourquoi nous voulons vous assurer personnellement que des mesures ont été prises afin d’éviter qu’un tel problème puisse se reproduire dans le futur », poursuit le message.

On ne sait pas si les données exposées sont tombées dans des mains malhonnêtes. Quoi qu’il en soit, cela fait plutôt mauvais genre de la part d’un spécialiste de la protection des données.