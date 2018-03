Le distributeur à valeur ajoutée français NMS Distribution, spécialisé dans les solutions de supervision IT, annonce la signature d’un contrat de distribution avec le montpelliérain RG System, éditeur d’une solution de supervision et de gestion de parc IT à distance (Remote monitoring and management ou RMM) très appréciée sur le marché.

Filiale du groupe Septeo (également propriétaire de l’éditeur Genapi), RG System souhaite « structurer son marché national autour de ses partenaires clés ». Implanté en Afrique, en Allemagne, en Europe de l’Est et au Canada, l’éditeur revendique plus de 500 clients utilisant ses solutions, pour les trois quarts des hébergeurs et des infogéreurs tels Linkbynet, Inforsud, Quadria et Computacenter.

De son côté, NMS Distribution souhaite offrir une alternative SaaS aux offres on-premise de SolarWinds, IPSwitch, Flowmon ou encore Talarix figurant à son catalogue. Emanation de l’intégrateur d’infrastructures réseaux et sécurité Orsenna, qui lui a donné son indépendance en octobre dernier en la filialisant, NMS Distribution est dirigé depuis cette date par Yannick Hello, connu pour avoir dirigé la filiale française d’IPswitch ces dix dernières années.

À propos de l’offre de RG System, ce dernier explique qu’elle « complète l’offre de supervision [de NMS Distribution] du mode « on premise » jusqu’au mode « SaaS », et l’élargit dans le domaine de la sécurité et du backup ». « Ce mode de licencing SaaS répond à une véritable demande de nos partenaires MSP et intégrateurs devant la montée en puissance du Cloud », ajoute-t-il. Avant de conclure : « Notre équipe technique a été impressionnée par la facilité de mise en œuvre et la puissance de la solution ».

Se positionnant comme l’interface de référence pour le pilotage d’infrastructures, la solution de RG System permet de gérer le ticketing, l’inventaire de parc logiciel, l’application des patchs, la transmission d’alertes, les utilisateurs, la sécurité et le backup (via l’intégration de la technologie Dell EMC Avamar).

RG System et NMS Distribution seront présents au salon IT Partners les 14 et 15 mars prochain.