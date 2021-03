USERCUBE, leader de solutions de Gestion et de Gouvernance des identités (IGA) en SaaS, renforce son équipe de direction et nomme Antoine HUBER au poste de Product Marketing Manager.

Dans cadre cette fonction, il sera en charge de la stratégie et du déploiement du Marketing Produit. Il aura la responsabilité de poursuivre l’intégration de service innovants dans la plateforme Usercube en s’appuyant sur une relation proche des clients. Ingénieur diplômé de l’IFMA et titulaire d’un master de l’ESSEC, son expérience de 17 ans en marketing produit et stratégique acquise au sein de grands groupes comme Schlumberger et Gemalto (aujourd’hui Thalès DIS) a été complétée par 3 ans d’expériences d’entrepreneur au sein de la startup Sheeld et de l’agence de marketing digital MKIN.

Selon Christophe Grangeon co-fondateur de Usercube : « Dans un contexte de forte croissance de notre activité et d’accélération de notre internationalisation, Usercube étoffe ses équipes pour soutenir l’activité tout en conservant un niveau de services d’excellence. L’enthousiasme et l’expérience d’Antoine, à la fois sur l’international et sur des domaines transverses du marketing, font de lui la personne idéale pour un poste aussi stratégique. »

« Je suis fier de rejoindre USERCUBE qui a su véritablement repenser le marché de la gouvernance des accès. En effet, son offre SaaS native et innovante permet de mener à bien les projets IGA rapidement, efficacement et pour des retours sur investissements inégalés. Nous allons accélérer notre cycle de développement de nouvelles fonctionnalités pour renforcer notre positionnement européen et attaquer le marché américain. Ce travail de fond mené en collaboration avec nos clients nous permet d’avoir une roadmap de travail dynamique et participative. » a commenté Antoine HUBER.