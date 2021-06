En novembre prochain, le Groupe LDLC prendre possession de sa nouvelle plateforme logistique. Elle est en cours de construction dans l’Isère sur le Segro Logistics Park Saint-Quentin-Fallavier. Le spécialiste du e-commerce informatique et high tech occupera un bâtiment mixte, le premier érigé sur le nouveau parc, d’une surface totale de 27 852 m2 dont 977 m2 de bureaux.

Cette nouvelle plateforme avec ses 12 m de hauteur libre et 45 portes à quai permettra au Groupe LDLC d’effectuer le stockage de ses pièces et matériels informatiques et de les acheminer vers la France, les DOM-TOM, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et l’Espagne. Elle intègre aussi un atelier pour assurer le service après vente des produits.

« Nous sommes ravis d’installer nos activités de logistique et de distribution urbaine au sein du futur SEGRO Logistics Park Saint-Quentin-Fallavier, l’emplacement du site nous permettant de continuer à gérer nos flux et à servir nos clients, de façon rapide et qualitative. En nous proposant un site sécurisé, répondant aux dernières normes environnementales et livré dans les meilleurs délais, SEGRO a su répondre à notre besoin de développement logistique et commercial », précise Olivier de la Clergerie, Directeur Général du Groupe LDLC, dans un communiqué.

Afin de maîtriser l’ensemble de sa chaîne de valeur et ainsi garantir un service de qualité à ses clients, le Groupe LDLC a fait le choix stratégique, en 2005, d’intégrer sa plateforme logistique et de développer son propre système d’information.

Il dispose aujourd’hui de trois centres : son actuel centre de Saint-Quentin-Fallavier d’une superficie de 20 000 m2, un à Nantes de 18 000 m2 issu de l’acquisition de materiel.net, un dernier enfin de 2 000 m2 à Gennevilliers pour le BtoB.