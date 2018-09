« Les tarifs d’Apple peuvent augmenter à cause des tarifs élevés que nous allons imposer à la Chine, mais il existe une simple solution qui déboucher sur zéro taxe et en fait sur une incitation fiscale. Fabriquez vos produits aux Etats-Unis plutôt qu’en Chine. Commencez maintenant à bâtir de nouvelles usines. » C’est en ces termes que Donald Trump a invité fermement Apple à rapatrier la production de ses produits aux USA, indiquant qu’il allait imposer des taxes sur 267 milliards de dollars d’importations chinoises supplémentaires.

Interrogée par Reuters, la firme à la pomme a refusé de commenter l’information. Dans une lettre adressée aux responsables du commerce, la firme de Cupertino avait indiqué que de nouvelles taxes risquaient d’affecter une large gamme de ses produits, y compris sa Watch. L’iPhone n’est pas cité. Rappelons toutefois que lors de sa présentation des résultats aux analystes, le patron de Broadcom avait indiqué qu’il envisageait une augmentation du chiffre d’affaires de l’activité « sans fil » de sa société « grâce à un client nord-américain ». Les analystes de Wall Street avaient identifié ce dernier comme étant Apple. Peut-être ont-ils raison. Dans sa lettre, Apple indique que l’augmentation des taxes va affecter plus lourdement les Etats-Unis que la Chine.

De leur côté, plusieurs entreprises technologiques comme HPE, Cisco, Dell et Juniper ont fait parvenir un lettre à Robert Lighthizer, représentant au Commerce américain lui demandant d’arrêter d’imposer de nouvelles taxes sur les périphériques réseau qui pénalisent leurs activités. « Cela causerait d’énormes et disproportionnés préjudices aux produits et accessoires réseau, y compris à nos entreprises et aux travailleurs US, aux consommateurs US, et plus largement aux priorités économiques et stratégiques US », indique le document.