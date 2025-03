L’éditeur Shortways accompagne TotalEnergies Learning Solutions dans la mise en œuvre d’un outil permettant aux collaborateurs d’être formés dans les meilleures conditions au travers d’un assistant digital les guidant dans leurs parcours de formation.

TotalEnergies Learning Solutions est un centre de services partagés qui centralise l’offre de formation à l’échelle internationale pour toute la compagnie. Plus de 80 000 utilisateurs (tout type de fonctions) utilisent aujourd’hui la plateforme Lizzy, portée par Cegid Talentsoft, pour se former. Pour garantir une utilisation fluide de la plateforme, l’équipe de TotalEnergies Learning Solutions a souhaité se doter d’un outil d’assistance pour ses utilisateurs qui pourrait s’interfacer et compléter efficacement la plateforme Lizzy sur laquelle les formations sont dispensées.

C’est dans ce contexte qu’après étude des offres du marché (différentes solutions IT, IA et Chatbot…), l’équipe de TotalEnergies Learning Solutions a choisi la solution Shortways pour sa simplicité d’utilisation, son adéquation à ses besoins et sa parfaite intégration à la plateforme Lizzy.

Pour garantir le succès de ce projet, ce dernier a été divisé en deux lots. Le premier à destination de l’ensemble des collaborateurs, et le second dédié aux acteurs RH et administrateurs de la plateforme. Concrètement, sur le premier lot, dix contenus portant sur des actions simples ont été créés et lancés. Ces contenus avaient préalablement été testés auprès d’un panel de trente collaborateurs, représentatif des différents types de collaborateurs de la compagnie. Cela a permis de valider et de faire évoluer la pertinence des aides proposées avant déploiement à grande échelle. Pour le second lot, les contenus de l’assistant concernent uniquement les populations RH et administrateurs de la plateforme.

Lancé à grande échelle sur le premier lot, le projet est un succès opérationnel mis en avant par les retours des collaborateurs de la compagnie (outil simple, dynamique et fluide). L’assistant digital Shortways est utilisé sur tous ses aspects avec différents contenus « pas à pas » et de nombreux liens vers des FAQ et des vidéos expliquant comment utiliser de manière optimale la plateforme de formation. Au total, une trentaine de contenus dédiés à la bonne utilisation de la plateforme Lizzy sont disponibles.

Les équipes chargées du pilotage du projet chez TotalEnergies Learning Solutions mettent en avant la réactivité et la disponibilité des collaborateurs de Shortways, la qualité de leur offre et leur capacité à les accompagner pas à pas dans le projet tout en assurant un transfert de compétences permettant ensuite de piloter la plateforme en totale autonomie.

Nawel Barissoule chez TotalEnergies Learning Solutions « Shortways se positionne comme un partenaire pour nos équipes et a su parfaitement répondre à nos différentes attentes. La qualité de leur application nous permet d’offrir une précieuse assistance à nos collaborateurs qui utilisent notre plateforme de formation au quotidien. Nous allons continuer de faire évoluer nos contenus et d’utiliser au mieux la solution Shortways pour faire évoluer notre projet en continu et poursuivre l’amélioration de l’expérience utilisateur, notamment pour nos équipes RH et pour les administrateurs de la plateforme. »