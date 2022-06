Le spécialiste des systèmes de navigation GPS Tom Tom a annoncé la suppression de plusieurs centaines d’emplois en invoquant les progrès accomplis en matière d’automatisation. « Les investissements en ingénierie ont abouti à une plate-forme de cartographie automatisée avancée, ce qui entraîne un changement important dans les activités de cartographie », explique l’entreprise néerlandaise dans un communiqué.

Pour le PDG de Tom Tom Harold Goddijn, l’automatisation permet d’obtenir des cartes mieux actualisées et plus riches, donc d’adresser un marché plus large, avec une position concurrentielle renforcée. Revers de la médaille « cela aura un impact prévu sur environ 500 employés de notre unité « Maps », soit environ 10 % de notre effectif mondial total. »

Les derniers résultats financiers de Tom Tom sont décevants. Au premier trimestre le groupe a publié un chiffre d’affaires en recul de 2% à 128M€ et une perte nette de 21,5M€ contre 11,5M€ sur le même trimestre un an plus tôt. Une dégradation qui est due principalement à ses clients constructeurs automobiles, avec la forte chute des ventes de véhicules.

Les commentaires apportés alors par Tom Tom laissaient déjà supposer qu’une réorganisation se préparait. « Nous nous attendons à ce que nos dépenses accrues, centrées sur les investissements dans notre couche applicative et l’automatisation accrue de notre plate-forme cartographique, entraînent une baisse des niveaux de dépenses à partir de 2023 », expliquaient les dirigeants de l’entreprise.

« L’évaluation complète des implications financières de la réinitialisation de l’unité Maps est en cours », déclarent-ils dans le dernier communiqué, précisant qu’un point sur la situation sera fait lors de l’annonce des prochains résultats financiers trimestriels le 15 juillet.