Thunes, un réseau mondial de paiements transfrontaliers, a annoncé aujourd’hui qu’il s’est associé à Tencent Financial Technology, la branche fintech de Tencent, devenant ainsi le premier partenaire d’infrastructure de paiement à s’y connecter. Cette collaboration permettra aux membres du réseau mondial de Thunes d’envoyer des paiements internationaux aux utilisateurs de Weixin, leur donnant un accès rapide et facile au marché chinois.

Weixin, avec sa version internationale connue sous le nom de WeChat, facilite l’une des méthodes de paiement les plus populaires de Chine, Weixin Pay, avec la majorité des 1,3 milliard d’utilisateurs de Weixin et WeChat concentrés en Chine. Désormais, les membres existants et les nouveaux membres du réseau mondial de Thunes peuvent envoyer des paiements aux utilisateurs de Weixin en Chine, créant ainsi des opportunités de revenus supplémentaires pour eux : d’un ingénieur chinois en Afrique de l’Est cherchant à envoyer de l’argent à sa famille restée au pays, à de jeunes professionnels travaillant aux États-Unis souhaitant transférer de l’argent à leurs parents en Chine. Le partenariat de Thunes avec Tencent Financial Technology accélérera et simplifiera les paiements depuis le monde entier.

« La Chine est désormais considérée comme un leader mondial des paiements digitaux et de l’innovation en matière de paiement, et les paiements mobiles sont à l’avant-garde de l’évolution. Nous sommes ravis d’apporter la possibilité de connecter nos clients mondiaux à la base de consommateurs de Weixin, créant ainsi de très grandes opportunités d’amélioration des services et de génération de revenus pour tous les membres de notre écosystème », a déclaré Daphne Huang, SVP APAC, Thunes.

Wenhui Yang, directeur général de Tencent Financial Technology Asia Pacific, a déclaré : « Nous recherchons toujours de meilleures façons de servir nos utilisateurs. Il est donc naturel pour nous de nous associer à un réseau mondial comme Thunes, ce qui permet aux utilisateurs de Weixin de recevoir plus facilement et à moindre coût de l’argent dans le monde entier. Cette décision améliore l’expérience de paiement transparente, et nous nous efforçons de rendre le transfert de fonds transfrontalier aussi simple que l’envoi d’un message. »

Cette nouvelle fait suite à l’annonce par Thunes de son intention d’intensifier les partenariats et d’accélérer son expansion plus tôt cette année. Cette collaboration rapproche non seulement les deux entreprises de l’avenir du paiement sans frontières, mais elle ouvre également de nouvelles possibilités d’innovation de produits et d’amélioration des services pour les clients de Thunes – acteurs Fintech, institutions financières, néo-banques et fournisseurs de wallets à travers le monde.