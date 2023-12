Thales a annoncé le 4 décembre avoir finalisé plus tôt que prévu l’acquisition de la société américaine Imperva, attendue initialement pour le début de l’année 2024. Ce calendrier resserré va permettre au groupe de débuter dès janvier l’intégration de la société. Avec cette acquisition Thales prévoit de se hisser dans le top 5 des spécialistes mondiaux de la cybersécurité, avec 2,4 Md€ de chiffre d’affaires attendu en 2024 et 5800 experts dans 68 pays.

« L’acquisition de la société américaine Imperva est un jour important pour Thales, car elle marque une nouvelle étape dans le développement de nos capacités globales de cybersécurité pour les entreprises et les gouvernements du monde entier », commente dans un communiqué Patrice Caine, PDG de Thales. « Avec l’association de nos talents et de nos technologies, Thales bénéficie désormais d’un positionnement unique pour aider ses clients à protéger le cœur de leur écosystème numérique : les applications, les données et les identités. »

L’acquisition d’Imperva renforce significativement la présence de Thales en Amérique du Nord, qui devient ainsi son second marché derrière la France. Elle augmente de près d’un tiers les effectifs, qui étaient de 6200 et avec un chiffre d’affaires de 2,3 Md€ en 2022.

Après l’intégration, Thales prévoit une croissance à deux chiffres de ses activités de cybersécurité. Le groupe attend aussi une amélioration de son activité Identité et Sécurité Numériques (DIS), qui regroupe ses activités cyber civiles. Thales vise une croissance organique de 6% à 7% sur la période 2024-2027, ce qui devrait porter le CA de DIS autour de 5,5 Md€ en 2027. La marge d’EBIT devrait elle atteindre 16,5%.

Annoncée en juillet dernier, l’acquisition d’Imperva pour 3,6 Md$ est la seconde la plus importante de l’histoire de Thales après celle de Gemalto (4,3 Md€) et la neuvième acquisition dans le domaine de la sécurité numérique en neuf ans. Elle fait suite notamment à celles des cabinets de conseil S21sec et Excellium, du spécialiste de gestion des identités et des accès OneWelcome et de l’australien Tesserent.

Avant l’acquisition d’Imperva, Thales avait fait part de son intérêt pour les activités cyber d’Atos avant de renoncer à faire une offre début 2023. Le choix d’Imperva apparait comme une stratégie alternative mais les rebondissements dans le dossier Atos peuvent encore réserver des surprises.