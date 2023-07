Quatre ans après son rachat par le fonds Thomas Bravo, le groupe de cybersécurité américain Imperva va passer sous la coupe de Thales. Le groupe français prévoit de débourser 3,6 Md$ pour s’offrir cet acteur reconnu de la sécurité des applications et des données. La clôture de la transaction est prévue début 2024.

Imperva compte parmi ses clients 35% des entreprises du Fortune 100. La société qui emploie plus de 1400 collaborateurs a enregistré 500 M$ de chiffre d’affaires en 2022. Thales emploie de son côté plus de 4000 experts en cybersécurité pour un chiffre d’affaires de 1,5 Md€ l’an dernier dans ce domaine. Combinées leurs activités représenteront un chiffre d’affaires supérieur à 2,4 Md€.

« L’acquisition d’Imperva marque une étape clé dans la stratégie de Thales dans la cybersécurité », commente dans un communiqué Patrice Caine, le PDG de Thales. « Avec cette opération, nous prenons une nouvelle dimension sur ce marché et franchissons une étape importante pour concrétiser notre ambition de créer un acteur global, avec une offre complète dans la cybersécurité. »

Imperva va renforcer l’offre de Thales dans la sécurité des applications avec son pare-feu applicatif (Web Application Firewall) et une gamme d’outils pour la sécurité des API, la protection contre les robots et les attaques DDoS. Elle apporte aussi sa plateforme pour la sécurité des données (Data Security) fournissant des fonctions d’observation, de classification et de gouvernance de la sécurité des données.

Le portefeuille cyber de Thales va ainsi se restructurer autour de 3 gammes de produits : ses produits d’identité, les produits de sécurité d’application d’Imperva et la combinaison des produits des deux entreprises pour la sécurité des données. Une complémentarité est attendue sur ce dernier segment, Imperva étant spécialisé dans les données au repos et en cours d’utilisation et Thales dans les données en mouvement.

Le rapprochement doit selon Thales générer en rythme de croisière 50 M$ de synergies de coûts et 60 M$ liés aux synergies de chiffres d’affaires. Pour les renforcer, Thales prévoit de regrouper, à compter du 1er janvier 2024, toutes ses activités cyber civiles au sein de l’activité Identité et Sécurité Numériques (DIS). Une partie est actuellement rattachée à l’activité Défense & Sécurité. Ces activités cyber devraient représenter 44% du chiffre d’affaires de DIS en 2024.

Thales vise une croissance organique de 6% à 7% sur la période 2024-2027, ce qui devrait porter le CA de DIS autour de 5,5 Md€ en 2027. La marge d’EBIT devrait elle atteindre 16,5%.

Imperva, qui réalise 90% de son chiffre d’affaires mondial par l’intermédiaire de son réseau de partenaires, a introduit en juin un programme remanié offrant à ses plus de 2000 partenaires mondiaux plus de flexibilité dans le choix de la stratégie de mise sur le marché. A ce niveau aussi, Thales devra préciser comment il entend conduire la transition.