Le fournisseur américain en cybersécurité Imperva lance un programme de distribution remanié. Le programme channel Accelerate Partner comporte toujours trois niveaux, avec des noms différents : Select, Advanced et Premier. En revanche, les partenaires peuvent désormais choisir parmi quatre modèles de commercialisation : exécution, création de la demande, stimulation des ventes et livraison de services.

Selon le responsable du réseau mondial de distribution d’Imperva, ce programme change des approches habituelles. « Nous avons créé un programme qui permet aux partenaires de choisir ce sur quoi ils veulent se concentrer et nous nous sommes assurés d’avoir les bonnes exigences ainsi que les bonnes incitations et récompenses pour soutenir ces initiatives », déclare Micheal McCollough auprès de CRN. « La demande en cybersécurité est une énorme opportunité pour les partenaires de fournir des services : effectuer une évaluation, un audit, mettre en œuvre la solution et fournir un service géré après coup », ajoute-t-il. « Nos clients recherchent un partenaire capable d’inventorier les bases de données et le nombre d’API qu’ils utilisent et de mettre en œuvre la bonne technologie ».

Acteur de longue date dans la sécurité applicative, Imperva s’est en effet penché plus récemment sur la sécurité des API et des données. Le fournisseur californien en cybersécurité revendique actuellement plus de 2.000 partenaires dans le monde. Micheal McCollough précise qu’Imperva génère plus de 90% de son chiffre d’affaires mondial par l’intermédiaire de son réseau de partenaires.