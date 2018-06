C’est une plainte qui risque de ternir l’image de l’éditeur allemand. SAP est traîné devant la justice américaine par Teradata qui l’accuse de « détournement de secrets commerciaux, violation de propriété intellectuelle et violations de la législation antitrust ». Tout commence en 2008. Cette année-là, l’éditeur de Walldorf propose au spécialiste du warehousing et des applications analytiques un partenariat qui prévoit notamment la centralisation des données décisionnelles de l’entreprise au sein d’une plateforme commune. Ce partenariat débouche sur la joint-venture Bridge Project

Pour Teradata il s’agissait pour SAP ni plus ni moins que de saisir rapidement des parts sur le marché des entrepôts de données et de l’analyse de données. Dans sa plainte à la cour fédérale de district de Californie du Nord, la firme de Brentwood affirme que son adversaire souhaitait notamment s’appuyer sur la propriété intellectuelle de Teradata pour créer SAP Hana, « un produit de qualité inférieure ». Elle s’étonne que ce dernier ait été développé en moins d’un an, et affirme qu’il était « impossible de développer et commercialiser Hana sans le vol de ses secrets industriels ».

Elle fait également remarquer que l’éditeur allemand a annoncé la fin du partenariat à peine deux mois après le lancement officiel d’Hana en 2011. La plainte précise encore que SAP a essayé d’évincer Teradata en forçant ses clients à adopter Hana en échange d’une mise à niveau de leur ERP. « Par sa conduite, SAP a délibérément cherché à exploiter sa vaste base de clients ERP existante au détriment de Teradata et de ses clients. Etant donné les coûts extrêmement élevés d’un changement de fournisseurs ERP, les clients ERP de SAP sont effectivement enfermés dans l’utilisation des applications ERP de SAP, et SAP tente à présent de les enfermer également dans l’utilisation exclusive d’Hana sur le marché EDAW (ndlr : Enterprise Data Analytics and Warehousing) », peut-on lire.

Teradata estime « que la stratégie anti-concurrentielle de SAP a entraîné des dommages irréparables et continus, notamment sous la forme de pertes de clients et d’opportunités, de profits perdus, et l’érosion continue de la part de marché dans un domaine où Teradata était vraiment un pionnier ».

L’éditeur américain demande une injonction à mettre fin à la conduite illégale de SAP, à des réparations monétaires ainsi qu’à toute mesure équitable que la cour jugera appropriée.