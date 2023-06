Le leader des télécommunications KDDI entre sur le marché canadien avec sa marque Telehouse suite à l’acquisition de trois datacenters à Toronto

KDDI Corporation, leader japonais des télécommunications, ainsi que sa marque de datacenters Telehouse, ont annoncé la dernière expansion de leur empreinte mondiale en Amérique du Nord en concluant un accord avec Allied Properties REIT pour acquérir trois centres de données et les actifs qui les accompagnent à Toronto, au Canada. Cet investissement de 1,35 milliard de dollars canadiens est le résultat d’une demande accrue sur le marché pour des services d’interconnectivité fiables et constitue une étape importante pour les plans d’expansion de KDDI qui verra la société établir une nouvelle entité juridique, KDDI Canada, Inc.

En commençant par le premier centre de données Telehouse à New York en 1989, KDDI n’a cessé d’étendre la présence de Telehouse sur de nouveaux marchés depuis plus de 30 ans, cette récente acquisition portant le portefeuille total de centres de données à 12 pays. Les nouveaux centres de données neutres vis-à-vis des opérateurs sont situés dans le centre ville de Toronto et, lorsqu’ils seront pleinement opérationnels, ils fourniront une charge informatique de plus de 30 MW.

Les nouveaux centres de données de KDDI offriront à la fois un espace partagé et un espace dédié pour répondre aux besoins des clients, en particulier ceux qui se développent à l’échelle internationale et qui ont besoin d’un partenaire de confiance pour mettre en place leur environnement informatique. Les entreprises qui souhaitent s’installer sur ces nouveaux sites bénéficieront d’un accès inégalé à toute une série de partenaires de connectivité, notamment des opérateurs, des fournisseurs de services Internet, des fournisseurs de services applicatifs et les plus grands fournisseurs de services privés et publics de cloud computing, afin d’étendre la portée du réseau, de réduire les temps de latence et les coûts, et d’améliorer les performances.

Yasuaki Kuwahara, membre du conseil d’administration, directeur général et responsable des solutions commerciales chez KDDI, a déclaré : « Il s’agit d’une nouvelle étape importante pour KDDI et d’un investissement passionnant qui améliorera les capacités de connectivité des entreprises canadiennes. Alors que de nombreuses organisations nord-américaines accélèrent leurs initiatives de transformation numérique et d’innovation, nous sommes ravis de pouvoir jouer un rôle dans leur réussite, en offrant des services fiables, évolutifs, flexibles et sécurisés pour moderniser et pérenniser les environnements informatiques. »

Michael Emory, fondateur et président exécutif d’Allied Properties REIT, a déclaré : « Grâce à sa capacité d’exploitation de centres de données à l’échelle mondiale, KDDI est un propriétaire idéal pour succéder à nos actifs de centres de données. Les villes canadiennes continuent de se développer de manière spectaculaire et avec succès. Cette croissance est alimentée en grande partie par des organisations fondées sur le savoir qui nécessitent des solutions de connectivité sophistiquées et étendues. KDDI est extrêmement bien placé pour fournir ces solutions et, ce faisant, contribuer de manière significative aux entreprises nombreuses et variées qui opèrent dans nos villes ».