Telehouse, leader et pionnier des Datacenters, spécialiste des solutions d’hébergement informatique à forte connectivité en Europe,complète son équipe de Direction. Cette nomination s’inscrit dans un contexte de très forte accélération pour Telehouse France.

Diplômé d’école de commerce, David Thomas devra définir et piloter la nouvelle stratégie commerciale et marketing de Telehouse France pour accélérer sa croissance et développer la présence du groupe en régions. Dans ce contexte, il pourra s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise pendant plus de vingt ans dans le secteur des technologies où il a occupé de nombreux postes de management dans des structures de premier plan à l’image de Prosodie, zSlide, Interoute, Etix Everyhere, Econocom, TRSbet dernièrement Groupe Factoria où il était Directeur adjoint de sa branche informatique. Membre du comité de Direction, il est rattaché à La Direction générale et pilote une équipe de 7collaborateurs.

David Thomas, Directeur commercial et marketing de Telehouse France « Je suis fier et honoré de rejoindre Telehouse France qui occupe une place centrale sur le marché de la connectivité et de l’hébergement à l’échelle nationale et internationale. Le groupe connait chaque année une traction plus forte de ses activités, ce qui l’amène à faire évoluer sa gouvernance. Ma mission va consister à accompagner commercialement cette dynamique en permettant à l’entreprise d’accélérer son plan de développement en conjuguant excellence opérationnelle, qualité et innovation. »

Sami Slim, Directeur général de Telehouse France « David Thomas bénéficie de toutes les compétences pour déployer notre nouvelle stratégie commerciale et marketing. Pour mener à bien sa mission, il pourra s’appuyer sur des équipes engagées au savoir-faire et à l’expertises éprouvées. Nous bénéficions désormais tous les atouts nécessaires pour accentuer notre avantage concurrentiel et renforcer notre position sur notre marché. »