L’éditeur Menaya vient de nouer un accord de distribution avec TD Synnex France pour distribuer son offre cyber. Fondée en 2022, la start-up a annoncé ces derniers mois des partenariats avec Prodware, IT Value et Cegid. Celui avec TD Synnex est d’une autre nature puisqu’il lui permet de voir ses solutions référencées chez le géant mondial de la distribution informatique.

« Cet accord procure à Menaya une visibilité encore plus grande et nous permet désormais d’accéder à l’ensemble du réseau de partenaires de TD SYNNEX France, soit 8 000 revendeurs informatiques de proximité qui sont en prise directe avec les enjeux de leurs clients sur l’ensemble de l’Hexagone », se réjouit Avi Bartov, co-fondateur de Menaya dans un communiqué.

Alors que les PME et entreprises de taille moyenne prennent conscience qu’elles sont toutes aussi exposées que les autres aux cyber-attaques, les solutions qui leurs sont dédiées ont le vent en poupe. L’offre de Manaya réunit un scanner de vulnérabilité et détection de malware, une cartographie des risques et des rapports de vulnérabilités et de rémédiation.

« Nous avons choisi de référencer l’offre Menaya parce qu’elle est particulièrement adaptée aux besoins des entreprises. Sa couverture fonctionnelle est complète, sa mise en œuvre très simple d’autant qu’elle est full SaaS, et son administration très intuitive. Elle vient parfaitement compléter notre catalogue de solutions en cybersécurité », commente Cédric Sroussi, de TD SYNNEX France.