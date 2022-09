Hackuity, startup spécialisée dans la prévention des cyberattaques, fait évoluer son équipe de direction en recrutant un expert unanimement reconnu au sein de l’industrie de la cybersécurité. Cette arrivée stratégique pour la société s’inscrit dans un contexte d’accélération en France comme à l’international. Dans le cadre de sa mission, Sylvain Cortes sera en charge du pilotage de la stratégie de l’entreprise en lien constant avec la Direction générale. Parmi ses missions, il devra faire évoluer les processus existants sur de nombreux aspects comme les pré-sales, le marketing ou encore la stratégie produit. Il représentera également la startup sur de nombreux événements, supportera les équipes commerciales, assurera une veille technologique constante et proposera régulièrement de nouvelles orientations pour permettre à Hackuity de gagner en performance et en agilité.

Pour mener à bien sa mission, Sylvain peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise à des postes de management dans le monde de la cybersécurité. Il a notamment évolué chez Cerberis, Alsid ou Tenable. Il a également cofondé les Identity Days, le seul événement français indépendant dédié à la gestion des identités et à la cybersécurité des identités digitales. Il est enfin un expert reconnu sur le marché de l’IAM. Sylvain CORTES est diplômé de l’université de Grenoble et titulaire d’un master spécialisé en Systèmes d’information et Management (spécialisation Sécurité de l’information) de Grenoble École de Management.

Sylvain CORTES, VP Strategy de Hackuity « Je suis ravi de rejoindre Hackuity afin de pouvoir contribuer au développement de l’offre produit et d’aider nos clients à gérer leurs vulnérabilités par les risques en France comme à l’international. »