Super Micro Computer a annoncé ses résultats préliminaires pour le premier trimestre de son exercice 2019, clos le 30 septembre 2018. Le fabricant prévoit des ventes nettes comprises entre 952 millions de dollars et 962 millions de dollars Ce chiffre, en croissance d’environ 40% sur un an, est supérieur aux prévisions de la société qui étaient de 810 millions de dollars à 870 millions de dollars. Le fabricant de serveurs de la Silicon Valley prévoit un bénéfice par action GAAP compris entre 0,35 et 0,39 dollars, soit une marge comprise entre 13,2% et 13,4%.

Super Micro indique dans son communiqué qu’à la demande du comité d’audit il va revoir ses trois derniers exercices financiers pour corriger des erreurs comptables.

Au cours d’une conférence avec les analystes, le fabricant est revenu sur l’affaire qui l’oppose à Bloomberg. Le site d’information a en effet annoncé début octobre que des agents des services de renseignement chinois avaient intégré des composants espions dans les serveurs du fabricant, ce qui avait aussitôt provoqué une chute vertigineuse des actions de ce dernier. Supermicro avait alors demandé à l’agence d’informations économiques de démentir la nouvelle. Une demande relayée par Apple et Amazon dont certains serveurs auraient été infectés, ce que tous nient. Blomberg a déclaré qu’il s’en tenait aux propos de ses enquêteurs, bien que des experts en sécurité ainsi que plusieurs autorités américaines et britanniques ont déclaré ne pas être au courant de l’existence de ces puces espionnes. « Apple n’a jamais trouvé de puces malveillantes, de manipulations matérielles ou de vulnérabilités implantées intentionnellement dans un serveur. Nous n’avons jamais alerté le FBI de problèmes de sécurité similaires à ceux décrits dans l’article, et le FBI ne nous a jamais contactés au sujet d’une telle enquête », avait de son côté assuré Apple.

Devant l’absence de démenti, Apple et Amazon ont pris des mesures de rétorsion indique The Register. La firme à la pomme a interdit aux journalistes de Bloomberg d’assister le 30 octobre dernier à la présentation de ses nouveaux produits. Plus douloureux pour le portefeuille, Amazon a de son côté mis fin provisoirement aux insertions publicitaires dans les publications de Bloomberg, notamment dans Business Week.

Le directeur financier de Supermicro, Kevin Bauer, a indiqué à nos confrères que « l’article injustifié sur le piratage de matériel informatique » avait ralenti les ventes mais que les clients revenaient. Il a ajouté qu’il faudrait encore un trimestre avant que l’impact sur les affaires de la société ne soit clairement établi.