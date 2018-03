Après avoir changé de présidence au mois de décembre, l’éditeur français de solutions de cybersécurité Stormshield repense son département marketing et nomme Victor Poitevin au poste de Digital Manager. Celui-ci sera chargé de mettre sur pied et déployer une stratégie pour fluidifier et dynamiser la communication digitale de l’éditeur en France comme à l’international.

Précédemment, après avoir occupé différentes fonctions dans de grands groupes Victor Poitevin occupait un poste de Consultant Digital et Éditorial Senior en agence de communication, ce qui lui permettra notamment de piloter des projets d’envergure au sein couvrant toute la panoplie digitale de l’entreprise : sites internet et intranet, réseaux sociaux, contenus

« Ce projet de digitalisation des processus de communication se présente comme un superbe challenge dans un marché où la majorité des acteurs historiques conservent une organisation datée. L’objectif : se différencier et progressivement proposer une nouvelle expérience digitale à nos clients et partenaires », explique Victor Poitevin dans un communiqué.