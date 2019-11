Partenaire de Facebook pour la modération de contenus, Cognizant va cesser sa collaboration avec le réseau social et licencier environ 6.000 personnes. C’est ce que le CEO de la société de Teaneck (New Jersey) a indiqué au cours de la présentation des résultats trimestriels. Il a expliqué que l’optimisation des coûts de fonctionnement qui devrait être complétée d’ici la fin de l’année prochaine représentera une charge de 150 à 200 millions de dollars mais permettra d’économiser entre 500 et 550 millions de dollars à partir de 2021. En mai dernier, la presse indienne avait révélé que Cognizant souhaitait supprimer des emplois en Inde, où se trouve environ 70% de l’effectif total du fournisseur de services IT.

L’abandon de la modération de contenus intervient après deux enquêtes de The Verge sur les conditions de travail de sites dédiés à Facebook. « Nous avons déterminé que certains travaux liés au contenu de notre service Opérations numériques ne correspondaient pas à notre vision stratégique de la société et nous avons l’intention de mettre fin à cette tâche avec le temps », a fait savoir mercredi la société à The Verge dans un communiqué. « Ce travail vise principalement à déterminer si certains contenus violent les normes des clients et peut impliquer des contenus choquants. »

En février dernier, le site d’information avait indiqué que certains employés du site de Phoenix (Arizona) dédiés à cette activité avaient déclaré avoir été diagnostiqués comme souffrant d’un syndrome de stress post-traumatique après avoir été soumis à un flot d’images et de contenus perturbants. D’autres avaient affirmé qu’ils en étaient venus à adopter des points de vue à la marge après avoir visionné régulièrement des vidéos sur les théories du complot. Dans un autre article de The Verge, publié en juin sur les conditions de travail à Tampa (Floride), des modérateurs s’étaient quant à eux plaints de travailler dans des bureaux souvent sales et où des cas de harcèlement sexuel avaient entraîné plusieurs plaintes. Ces deux sites devraient fermer en mars.

Cognizant a fait savoir à nos confrères que les personnes qui perdraient leur emploi se verraient proposer « des primes de fidélisation, des indemnités de licenciement et la possibilité de participer à divers programmes de reconversion ».

La société de services a par ailleurs expliqué, à CRN cette fois, qu’elle allait poursuivre sa lutte contre le contenu répréhensible et accorder 5 millions de dollars pour financer « la recherche visant à accroître le niveau de sophistication des algorithmes et de l’automatisation, réduisant ainsi l’exposition des utilisateurs à du contenu répréhensible ». Elle va par ailleurs investir pour développer ses compétences dans quatre domaines qu’elle considère comme vitaux pour ses clients : les données, l’ingénierie numérique, le cloud et l’internet des objets.

Au cours du troisième trimestre, Cognizant a engrangé un chiffre d’affaires de 4,25 milliards de dollars, en croissance de 4,2%, et un bénéfice de 497 millions de dollars, également en hausse de 4,2%.