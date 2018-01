Sopra Steria envisage d’acquérir la totalité du capital de l’Allemand Bluecarat, spécialiste du conseil stratégique IT, des projets agiles de la cyber/IT sécurité et de l’API management. Les conditions financières de l’opération ne sont pas précisées. Cette opération permettrait à Sopra Steria de se renforcer outre-Rhin et et offrirait de nouvelles opportunités de croissance à la filiale locale.

Créée en 2001 et basée à Cologne avec des agences à Hambourg et à Francfort, Bluecarat est notamment spécialisée dans la méthode agile de gestion de projet Scrum. Elle intervient auprès de grands acteurs de l’industrie, des services financiers et du secteur public. Affichant une croissance de plus de 25%, la société a enregistré en 2017 un chiffre d’affaires estimé à 33 millions d’euros.

Sopra Steria indique dans un communiqué que l’adossement de Buecarat au groupe Sopra Steria « permettrait de générer d’importantes synergies, aussi bien commerciales que de coûts ».

Le groupe français, dont la filiale allemande affichait fin 2016 un chiffre d’affaires supérieur à 240 millions d’euros et une performance opérationnelle à nouveau en ligne avec ses standards au 1er semestre 2017 (résultat opérationnel d’activité supérieur à 8%), a de fortes ambitions à moyen terme sur le marché allemand. L’acquisition de Bluecarat devrait lui ouvrir de nouveaux marchés verticaux et l’accès à plusieurs grands comptes stratégiques.

Si le projet aboutit, les activités de l’ESN allemande pourraient être consolidées dans les comptes de Sopra Steria au cours du 2ème semestre.