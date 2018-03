Partenaire des banques et institutions financières, Sopra Banking Software lance sa campagne de recrutement 2018 avec 750 postes ouverts en France et à l’international. Depuis sa création en 2012, la filiale spécialisée de Sopra revendique une forte accélération de sa croissance et de son développement à l’international dans plus de 70 pays.

Sur les 750 postes, 200 concernent la France et 550 sont à pourvoir à l’international.

Ces postes couvrent l’ensemble des activités de Sopra Banking Software : le conseil, les services technologiques, la sécurité, l’infrastructure management et l’édition de logiciels. Les futurs collaborateurs se verront confier des postes de développeurs, chefs de projets, directeurs de projets et de grands programmes, consultants digitaux ou encore d’experts métiers et de solutions bancaires.

Les postes proposés s’adressent à des profils de jeunes ingénieurs, diplômés de grandes écoles d’ingénieurs et d’universités. Qu’ils soient débutants ou dotés d’une première expérience, Sopra Banking Software recherche des collaborateurs ayant un solide esprit d’équipe et un sens développé du service au client. Les candidats intéressés doivent être mobiles, créatifs et autonomes. La priorité sera donnée aux profils ayant su développer une agilité d’esprit et une capacité à travailler avec des clients aux profils très variés.

Pour plus d’informations : www.soprabanking.com