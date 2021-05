L’AMF vient peut-être de livrer un début d’explication à la suspension inopinée de la cotation de Solutions 30 le 10 mai dernier. En publiant ce jour un communiqué enjoignant le fournisseur de services d’assistance numérique à « publier sans délai un communiqué informant le marché du calendrier envisagé pour la remise du rapport d’audit sur ses comptes au 31 décembre 2020 », l’Autorité des marchés financiers est venue rappeler ce que certains soulignaient déjà depuis une semaine : Solutions 30 est en infraction avec la réglementation boursière.

En effet, en tant que société luxembourgeoise cotée, Solutions 30 est tenue de publier son rapport financier annuel dans les quatre mois suivant la fin de son exercice. En l’occurrence avant fin avril. Le 28 avril, le groupe a bien présenté ses résultats. Mais il s’agissait de comptes non audités, Solutions 30 se contentant d’indiquer que « les comptes consolidés complets, intégrant les annexes, [seraient] mis à disposition dans les meilleurs délais », comme le rapportait Tradingsat.com dans un article du 10 mai dernier. « Il s’agit de la seule société du SBF 120 qui n’a pas été en mesure de publier ses comptes audités en temps et en heure », remarquait dans le même article le directeur associé de la société d’analyse financière ID MidCaps. Tradingsat.com précisait toutefois qu’en 2020, Solutions 30 avait déjà attendu le 10 juin pour présenter les comptes audités de l’exercice 2019.

L’AMF précise avoir demandé à Solutions 30 des éclaircissements sur son calendrier dès le 7 mai 2021, soit le dernier jour de cotation avant la suspension du 10 mai. Est-ce la raison qui a conduit le groupe à demander la suspension de sa cotation ? Pour l’instant, Solutions 30 n’a donné aucune explication, se contentant d’annoncer un communiqué pour le 25 mai.

Ce retard dans la certification de ses comptes tombe en tout cas au plus mal pour la société de services, confrontée depuis début décembre aux attaques du fonds activiste Muddy Waters qui l’accuse d’être impliqué dans des transactions s’apparentant à du blanchiment. Malgré l’enquête indépendante des cabinets Didier Kling Expertises & Conseil et Deloitte qui a conclu début avril à l’absence de fraude comptable, et l’annonce d’un plan de transformation destiné à renforcer son organisation en matière de gouvernance, de gestion des risques et de conformité, le cours est resté léthargique, à 50% de son plus haut de décembre.

Si les investigations de Deloitte et Didier Kling ont conduit Solutions 30 à retraiter ses comptes 2019, leur impact est resté marginal (revalorisation de 9,2 M€ du chiffre d’affaires et diminution de 1,1 M€ du bénéfice net) et cela ne l’a pas empêché d’annoncer des résultats en très forte progression en 2020. Selon les chiffres communiqués le 28 avril, le chiffre d’affaires est en croissance de 18,5% à 819,3 millions d’euros, les capitaux propres sont en hausse de 28% à 172,4 millions d’euros, et trésorerie nette de dette bancaire est passée de -3 M€ fin 2019 à +59,2 M€ fin 2020. Pour l’exercice en cours, le groupe a indiqué qu’il prévoyait « un nouvel exercice de croissance rentable à deux chiffres » après avoir enregistré une croissance de 19% de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2021 à 225,2 M€.