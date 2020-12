Snowflake a publié ses premiers résultats trimestriels depuis son introduction en bourse en septembre dernier. Le spécialiste du data warehouse a enregistré au cours de son troisième trimestre clos le 31 octobre des revenus de 159,6 millions de dollars, en croissance de 119% en année glissante. Le chiffre d’affaires issus des produits était de 148,5 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 115% sur un an. Après un bond de 240%, les obligations de prestation restantes (montant des revenus futurs contractés qui n’ont pas encore été comptabilisés) s’élevaient à 927,9 millions de dollars. Au 31 octobre, le taux de rétention des revenus nets était de 162%. La perte nette atteignait 168,9 millions de dollars, soit 1,01 dollar par action, contre 88 millions de dollars un an plus tôt. La trésorerie et équivalents de trésorerie était de 3,95 milliards de dollars.

L’éditeur revendique 3.554 clients dont 65 clients générant un revenu produit sur 12 mois supérieur à 1 million de dollars.

« Nous sommes satisfaits de notre performance ce premier trimestre en tant que société cotée », déclare dans un communiqué Frank Slootman, CEO de Snowflake. « La période a été marquée par une forte croissance continue des revenus associée à une amélioration de l’économie de l’entité, des flux de trésorerie et de l’efficacité opérationnelle. Notre vision du Snowflake Data Cloud mobilisant les données du monde entier résonne clairement au sein de notre clientèle. »

Pour l’ensemble de l’exercice, Snowflake table sur des revenus produits de 538 à 543 millions de dollars, en croissance de 113% à 115%, sur une marge brute de 68% et sur une perte d’exploitation de 40%.