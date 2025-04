Snom, une marque premium dans le secteur de la communication basée sur IP, annonce l’attribution des awards annuels délivrés à ses partenaires et distributeurs.

Snom envisage une année fiscale stable et positive en Europe et se réjouit du développement et du succès rencontré dans de nouvelles régions à fort potentiel de croissance au niveau mondial. Ce bilan satisfaisant souligne la pertinence et la compétitivité des solutions de communication de haute qualité de Snom. Un facteur essentiel de ce succès est bien sûr le solide réseau de partenaires et de distributeurs proactifs, dont Snom reconnaît les excellentes performances, en leur attribuant ses awards annuels.

Les récompenses décernées sont le résultat de l’engagement exceptionnel, de l’expérience et du succès des partenaires et distributeurs Snom dans le monde entier au cours de l’exercice fiscal qui vient de se terminer. De nombreux partenaires ont pu confirmer leur rôle de moteurs de croissance importants, d’autres ont même progressé grâce à l’augmentation de leurs performances.

« Nos partenaires et distributeurs font partie intégrante de notre succès. Leur engagement et leur expérience sont décisifs pour la montée en puissance de nos solutions de communication innovantes sur les marchés mondiaux », déclare Fabio Albanini, Senior VP Sales & Operations chez Snom. « Nous sommes fiers de la force et de la constance de notre réseau de partenaires et avons le plaisir d’honorer les plus performants au travers de ces prestigieuses distinctions. »

Un leadership consolidé et des progrès continus

Un nombre important de partenaires et de distributeurs ont défendu avec succès leur niveau platine, soulignant ainsi leur excellence constante et leur contribution significative à l’écosystème Snom. Il s’agit notamment de :

Allnet Italia SpA (Italie)

V-Valley Srl (Italie)

AC Nexitup (France)

EDOX SAS (France)

ATIS Telecommunicatie B.V. (Pays-Bas)

ProVu Communications Ltd (Royaume-Uni)

UC Experts BV (Belgique)

Wifidom S.L. (Espagne)

Alltron AG (Suisse)

ADN – Advanced Digital Network Distribution GmbH (Allemagne)

ALLNET GmbH Computersysteme (Allemagne)

ALSO Deutschland GmbH (Allemagne)

Ingram Micro Distribution GmbH (Allemagne)

La « promotion » de certains Gold Partners au niveau platine est particulièrement satisfaisante. L’entreprise espagnole Soluciones y Comunicaciones Telefónica (en abrégé SCT), par exemple, a atteint le plus haut niveau de partenariat grâce à son engagement et à ses résultats extraordinaires.

De zéro à l’or : Nouvelles entrées

Certains partenaires ont rapidement atteint le niveau Gold, démontrant ainsi leur potentiel et leur intégration rapide dans le réseau de partenaires Snom. Parmi ces nouveaux Gold Partners figurent :

Cohersive Technologies PvT Ltd (Inde),

iTech Group LLC (Azerbaïdjan),

MiRO Distribution (Afrique du Sud),

et Studerus AG (Suisse).

En outre, d’autres partenaires bien établis ont confirmé leur niveau or, démontrant leurs performances continues dans l’écosystème Snom :

Itancia (France)

Electronic Frontier Ltd (Royaume-Uni)

Even Flow Distribution Pty Ltd (Afrique du Sud)

Komsa Kommunikation Sachsen AG (Allemagne)

Michael Telecom AG (Allemagne)

Les Snom Distribution Awards annuels démontrent l’engagement de Snom à promouvoir un réseau de partenaires solide et performant à l’échelle mondiale. Snom félicite tous les partenaires et distributeurs récompensés pour leurs résultats exceptionnels et les remercie pour leur collaboration continue et fructueuse.