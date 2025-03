SNOM France, fabricant et pionnier de la téléphonie IP, annonce un tour de France de grande envergure avec certains de ses partenaires pour présenter ses nouveaux produits dédiés notamment aux secteurs de l’hôtellerie et de la santé. Cette nouvelle initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de verticalisation de SNOM qui consiste à proposer en complément de ses produits traditionnels, des solutions dédiées à certains métiers et usages.

Dans ce contexte, ACTN, All Net France et Itancia organiseront différents tours de France dès le mois de mars. À cette occasion, les visiteurs pourront notamment découvrir des produits à très forte valeur ajoutée à l’image de la gamme HD (dédiée à l’hôtellerie et au secteur de la santé), mais également le SP800 (dédié aux call centers), la gamme DECT et d’autres terminaux de bureau plus traditionnels.

Grégory Rogé et Noémia Domingues chez SNOM France « Nous sommes heureux de participer à ces initiatives uniques qui nous permettent avec nos partenaires de rencontrer nos clients et prospects en région afin d’échanger avec eux sur leurs besoins et leur présenter des offres adaptées à leurs attentes. SNOM France propose une gamme de produits uniques qui permettent des cas d’usages multiples allant d’une utilisation classique à des usages métiers très spécifiques comme dans les secteurs de l’hôtellerie, de la santé ou encore de la supply chain. »