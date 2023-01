Après deux ans de recherche fondamentale, Snom Technology détient désormais un brevet dans le domaine de l’automatisation des bâtiments et du contrôle des postes de travail intelligents via des terminaux VoIP.

Le fabricant de téléphones IP Snom Technology GmbH a obtenu, fin 2022, le brevet européen pour le procédé spécialement développé de commande d’appareils compatibles KNX au moyen d’appareils IP non compatibles KNX. Le brevet confirme que les terminaux IP sont bien plus que de simples solutions de communication.

L’approche de l’intégration des téléphones IP en tant que composant de l’automatisation des bâtiments a été suivie par le fournisseur premium pendant un certain temps, les appareils téléphoniques étant presque toujours présents dans les entreprises. Au cours des deux dernières années, la recherche fondamentale intensive sur le standard ouvert KNX et son potentiel d’interaction avec les terminaux IP a servi à développer une passerelle KNX qui réduit les coûts des installations KNX. Les avantages de ce système, dans lequel les aspects économiques jouent un rôle primordial en matière de choix des composants, sont ainsi présentés aux utilisateurs.

Pourquoi KNX ?

KNX est un standard ouvert pour l’automatisation des bâtiments qui peut être utilisé par tous les fabricants. Le système est l’un des systèmes de bus de bâtiments les plus utilisés en Europe et en Asie. Il est conçu comme un système de bus décentralisé, ce qui minimise l’impact des pannes sur le reste de l’installation. Ces détails et d’autres de la communication basée sur KNX entre les capteurs et les actionneurs ont presque appelé au développement d’une passerelle URL KNX pour l’automatisation des habitations et bâtiments.

« L’appareil de commande et de visualisation adapté à tous les domaines d’application est déjà disponible avec nos téléphones, qu’il soit fixe dans nos téléphones de bureau ou mobile avec nos solutions DECT », explique Simón Golpe Varela, développeur de logiciels chez Snom Technology GmbH, l’intégrateur KNX et l’inventeur du procédé. « Le contrôle de l’éclairage et du chauffage ne sont que les dernières fonctionnalités, de nombreuses autres qui suivront. Ainsi, nos terminaux apportent également une contribution non négligeable en matière d’économie d’énergie. »

Grâce au procédé breveté, le téléphone de bureau Snom D735, par exemple, est désormais en mesure de réguler en permanence la lumière sur le lieu de travail par le biais de capteurs déjà installés. Avec quelques composants supplémentaires (comme un capteur de température USB), chaque téléphone de bureau Snom peut également contrôler les déclencheurs de chauffage KNX.

Grâce à une configuration correspondante des touches de fonction, celles-ci peuvent également servir de capteurs tactiles pour la commande d’actionneurs KNX. De nombreuses possibilités s’ouvrent ainsi aux utilisateurs. Avec cette étape simple, il n’est plus nécessaire d’acheter une grande partie des capteurs KNX, souvent coûteux, ni de faire appel à des intégrateurs KNX pour personnaliser les touches de fonction. Et ce n’est pas tout : l’utilisation du téléphone IP en tant qu’unité de commande KNX augmente considérablement la flexibilité de ces installations. Par exemple, le terminal peut être mis en service à tout moment dans une autre pièce et commander un autre circuit dans le bâtiment sans devoir être présent.

« Grâce à ce procédé breveté, la passerelle KNX Snom n’a besoin d’être intégrée qu’une seule fois dans le système KNX et agit de la manière la plus indépendante possible du paramétrage de l’ETS (logiciel de conception KNX). Ainsi, l’utilisateur du terminal IP peut à tout moment décider lui-même quelle touche du téléphone doit commander quel circuit », confirme Golpe Varela.

Polyvalence intelligente

Selon Golpe Varela, il était donc évident d’utiliser le capteur de luminosité du téléphone Snom IP D735 comme capteur pour le contrôle constant de la lumière sur le lieu de travail (en contrôlant un commutateur de gradation KNX) et les touches de fonction pour baisser les stores ou ouvrir la fenêtre. La transmission de valeurs de température ou de qualité de l’air au téléphone ou l’installation directe de capteurs dédiés sur le terminal peuvent contrôler les actionneurs de chauffage, de climatisation et de ventilation KNX.

Les premiers exemples de cette intégration ont déjà été présentés en direct par Snom au salon Light + Building 2022 et constituent bien entendu un élément clé de la présence de Snom au salon Integrated Systems Europe (ISE) qui se tiendra à Barcelone du 31 janvier au 3 février 2023.

Entre-temps, la recherche fondamentale dans l’environnement de l’automatisation des bâtiments se poursuit. L’analyse porte notamment sur l’intégration potentielle des technologies de Beacon et DECT de Snom dans des scénarios d’automatisation commerciale.

« Dans le fond, la créativité et l’imagination ne connaissent pas de limites lorsqu’il s’agit de construire un bâtiment intelligent. À long terme, les bâtiments construits de manière durable seront de plus en plus connectés et numérisés. Le seul facteur limitant est toujours la structure interne des entreprises et leur équipement. Mais aujourd’hui déjà, presque tout le monde possède un téléphone IP et donc une unité de commande potentielle sur son bureau », conclut Golpe Varela.