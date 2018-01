Après avoir mis la main l’été dernier sur le spécialiste des contenus destinés au SEO Hypertexte, Smile vient d’acquérir l’agence digitale suisse Virtua. Les conditions financières de la transaction ne sont pas précisées. Il s’agit de la première opération significative de croissance externe de depuis l’entrée à son capital du fonds d’investissement Eurazeo PME en mai 2017 tient toutefois à préciser la société dans un communiqué.

Pionnier du digital en Suisse, Virtua propose depuis 1998 à travers son équipe de 60 scollaborateurs une offre digitale intégrée (stratégie et conseil, brand content, dispositifs digitaux, performance marketing, hébergement et sécurité) basée sur les technologies open source.

Le nouvel ensemble Virtua/Smile a pour ambition de devenir d’ici trois ans le leader du digital dans la région sur l’ensemble des quatre lignes métiers du groupe : digital/e-business, business apps, infrastructure et embarqué/IoT.

« Nous sommes ravis de pouvoir accélérer le déploiement de notre plan stratégique Open Arrow en faisant grandir nos équipes existantes tout en nous appuyant sur de nouveaux talents reconnus et enthousiastes. Nos synergies industrielles et commerciales sont évidentes. C’est une acquisition qui, j’en suis sûr, apportera beaucoup de valeur à nos clients et beaucoup d’opportunités à l’ensemble des collaborateurs des deux sociétés. Nous partageons de nombreuses valeurs communes, comme les bénéfices apportés par l’open source et le digital, ce qui devrait faciliter les rapprochements », indique dans le communiqué le président de Smile, Marc Palazon.

Le nouvel ensemble sera dirigé par Christophe Pellier, actuellement directeur de Smile en Suisse, épaulé par l’équipe dirigeante de Virtua.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement de Smile, lui permettant d’une part de consolider sa présence à l’international et d’autre part de renforcer son offre de conseil. Présente physiquement dans 7 pays (France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, Ukraine et Maroc), l’ESN prévoit d’atteindre cette année les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.